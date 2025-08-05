Yunusemre'de coşkulu kutlama

Türkiye şampiyonu olarak Manisa futbolunda tarihi bir başarıya imza atan Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, düzenlenen organizasyonla şehir turu attı. Yunusemre Belediyesi'nden başlayıp Karaköy, Sultan Camii, Alaybey ve Manolya Meydanı'na kadar devam eden şehir turunda gurur dolu anlar yaşandı. Genç futbolcular müzik eşliğinde eğlenerek şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Vatandaşlar da gençleri selamlayarak tebrik etti. Manolya Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yaptığı konuşmada, şampiyonluğu tüm Manisa'ya armağan ettiklerini söyledi. Başkan Balaban şöyle konuştu: "Bu kıymetli şampiyonluğu CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'e, CHP Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya, merhum Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e armağan ediyoruz. Bu zafer, Yunusemre’nin gençlerine duyduğu inancın ve “Daha Sportif Yunusemre“ hedefimizin eseridir."

U17 Futbol Takımı Teknik Direktörü Birol Yiğit ve Takım Kaptanı Abdullah Karacan da mutlu olduklarını belirterek hedeflere inanarak ve çalışarak ulaştıklarını kaydetti. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise gençlerin geleceğinin parlak olduğunun altını çizerek, "Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Onların her zaman yanındayız. Bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca da zoru başardıklarını kaydederek, "Hep birlikte bir şehrin hayalini gerçekleştirdik. İnandık, yılmadık, çalıştık ve başardık" dedi. Son olarak söz alan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İlksen Özalper de başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek Ferdi Zeyrek'in anılarını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Özalper konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "31 Mart'ta tüm Manisa olarak bir hayal kurmuştuk ve o hayale adım adım yaklaşıyoruz. Ancak biraz eksiğiz, biraz yalnızız, biraz buruğuz, gözlerimiz dolu dolu. Ferdi Başkanı hepimiz çok özlüyoruz. Onun hayalindeki Manisa için tüm ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, sporcularımızla, sanatçılarımızla mücadeleye devam edeceğiz. Ferdi Başkan 'Benim güzel Manisa'm' derdi. Manisa'nın güzel insanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kupa 'Keşke yanımızda olsaydı' dediğimiz Ferdi Başkanımıza armağan olsun." Konuşmaların ardından şehir turu Malta ve Laleli güzergahından devam edip Yunusemre Belediyesi'nde son buldu.