Yunusemre Laleli Sosyal Tesis için geri sayım

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait parsel üzerindeki eski yapı; taşıyıcı sistemindeki sorunlar, niteliksiz ve izinsiz eklentileri nedeniyle kaldırıldı. Yerine; bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek güvenli, modern ve işlevsel bir sosyal tesis tasarlandı. Bodrum ve zemin katlardan oluşan Laleli Sosyal Tesisi; yaklaşık 1.485 metrekare kapalı ve 450 metrekare açık kullanım alanına sahip. Kapalı, yarı açık ve açık alanlarıyla dört mevsim hizmet verecek olan tesis; 350 kişilik kapalı alanı ve bahçesiyle birlikte toplam 550 kişilik bir kapasiteyi ağırlayabilecek. Geniş oturma alanlarıyla ailelerin ve ziyaretçilerin keyifle vakit geçirebileceği bu tesis, bölgenin en önemli buluşma noktalarından biri olacak.

ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN ÖZEL ALANLAR

Peyzaj düzenlemeleri kapsamında bahçede çocuk oyun alanı, amfi düzeninde serbest oturma alanları ve içecek servis noktası yer alacak olup, çocuklu ailelerin ihtiyaçları gözetilerek hem açık alanda hem de kapalı mekânda çocuk kullanım alanları oluşturuldu.

Proje kapsamında, parsel içerisinden geçerek Laleli Yürüyüş Parkı’na bağlantı sağlayan mevcut yaya aksı korunacak ve vatandaşların kesintisiz erişimi sürdürülecek. İç mekan tasarımında ise ferah, işlevsel ve kullanıcı konforunu önceleyen bir anlayış benimsendi. Mimari ve peyzaj düzenlemeleriyle tesisin, mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına değer katacak nitelikli bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından Laleli Sosyal Tesisi'nin kısa süre içerisinde yapımına başlanması planlanıyor.

DUTLULU: VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞAMINA DEĞER KATACAĞIZ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal yaşam alanlarının kent yaşamının önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Manisa'nın her ilçesinde ve mahallesinde vatandaşlarımızın güvenle vakit geçirebileceği, aileleriyle bir araya gelebileceği sosyal alanları artırmayı önemsiyoruz. Laleli Mahallemize kazandıracağımız bu tesis de çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan büyüklerimize kadar her kesimin faydalanabileceği modern bir yaşam alanı olacak. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.