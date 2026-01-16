Yunusemreliler Gençlik Kafe'yi çok sevdi

Yunusemre Belediyesi bünyesinde Uncubozköy Mahallesi’nde hizmet veren Yunus Park, Belediye Başkanı Semih Balaban’ın duyurusunun ardından 8 Ocak itibarıyla Gençlik Kafe’ye dönüştürüldü. Yeni konseptiyle hizmet vermeye başlayan kafe; çayın ve suyun 5 TL, kahvenin 10 TL, tostun ise 25 TL olmasıyla gençlerin bütçesine hitap ediyor. Gençlerin ders çalışabileceği, arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği şekilde tasarlanan Gençlik Kafe, doğayla iç içe konumu ve manzarasıyla da beğeni topluyor. Kısa sürede yoğun ilgi gören kafe, yeni formatıyla ilçedeki gençler için önemli bir sosyal alan haline geldi.

“GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençlik Kafe’nin gençlerin ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirildiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Gençlerimizin hem ekonomik koşullarını hem de sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Gençlik Kafe’yi hizmete açtık. Burada gençlerimiz ders çalışabilecek, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecek ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam bulacak. Bizler Yunusemre Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onlar için sosyal ve kültürel projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.