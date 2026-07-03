Yurttaşlar karar veriyor, İzmir’in geleceği şekilleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent yönetiminde ortak aklı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Yurttaş Meclisleri’nde ikinci tur buluşmaları tamamlandı. Selçuk, Tire ve Bayındır’da eş zamanlı olarak düzenlenen açık müzakere toplantılarında yurttaşlar, ilk oturumlarda dile getirilen sorun, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda hazırlanan politika önerilerini değerlendirdi. Sağlık, su ve park-yeşil alanlar başlıklarında Selçuk’ta 29, Tire’de 28, Bayındır’da ise 22 olmak üzere toplam 79 politika önerisi yurttaşların oylarıyla önceliklendirildi. Elde edilen sonuçlar İzmir Planlama Ajansı tarafından analiz edilerek rapor haline getirilecek ve ilgili belediye birimlerine iletilecek.

ORTAK AKIL BELEDİYE POLİTİKALARINA YÖN VERECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yurttaş Meclisleri kapsamında, ilçelerde ortaya çıkan görüş ve önerilerin yalnızca kayıt altına alınması değil, belediye hizmetlerine ve planlama süreçlerine yansıtılması hedefleniyor. Toplantılarda geliştirilen politika önerileri değerlendirilerek ilgili birimlerin çalışmalarına entegre edilecek. 30 ilçede gerçekleştirilecek buluşmaların tamamlanmasının ardından ilçelerden gelen tüm önerilerin ele alınacağı bir Yurttaş İl Meclisi oluşturulacak. Böylece mahalle ölçeğinde dile getirilen sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri kent genelini kapsayan ortak politikalara dönüştürülecek.

SIRADA BEYDAĞ, KİRAZ VE ÖDEMİŞ VAR

Yurttaş Meclisleri’nin bir sonraki durakları Beydağ, Kiraz ve Ödemiş olacak. Kasım ayına kadar sürmesi planlanan program kapsamında toplantılar İzmir’in 30 ilçesinde gerçekleştirilecek. Kentin geleceğine ilişkin politika önerileri, yurttaşların doğrudan katılımıyla şekillenmeye devam edecek. Sürece katılmak isteyen vatandaşlar, izmiryurttasmeclisi.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilir ve çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek.