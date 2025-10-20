“Zeytin Dostları” Ayvalık’ta buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 20. kez kapılarını açan Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali sona erdi. Ayvalık’ın bereketli zeytin hasadına değer katan isimlerle, sektörün geleceğine ışık tutacak, teknik konuları ele alındı ve yol haritası çizecek paneller yapıldı. Ayvalık zeytin ve zeytinyağını tüm Türkiye ve dünyaya taşıyan üreticilerin pazarı, hasat hikâyeleri, ilham verici deneyimler, workshoplar, atölyeler, yemek yarışması ve konserlerle dolu festival yoğun bir katılımla noktalandı. Yoğun bir katılımla, Dr. Fazıl Doğan Meydanı’nda (At Arabacılar) bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde üç gün boyunca düzenlenen festivale bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası, ATO Duyusal Analiz Laboratuvarı tarafından organize edildi. Festivale Balıkesir Valisi İsmail Ustalı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekilleri Burak Dalgın ve Serkan Sarı’nın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, daire amirleri, zeytin üreticileri, sektör temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla başladı. Zeytin sektörünün önde gelen firmalarının yer aldığı büyük zeytin ve zeytinyağı pazarı alışveriş yapan, yeni sıkım zeytinyağların tadına bakan binlerce konuk tarafından ziyaret edildi. 20. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali programı kapsamında “Sektörel Buluşması” da gerçekleştirildi. Üreticiler, misafirler ve Ayvalıklı sektör temsilcileriyle aynı masa etrafında buluşarak bu festivalin ruhunun tam da bu olduğunu bir kez daha gösterdi.

BALKAN EZGİLERİ AYVALIK’TA YANKILANDI

Festivalin birinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Ege, sesi, enerjisi ve sevilen şarkılarıyla Ayvalıklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kırlangıç Yaşam Merkezi’ndeki konser alanını dolduran binlerce kişi, Ege’nin söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Müzikseverler, “Delice Bir Sevda”, “Yalancı Bahar” ve “Senden Uzak” gibi hit parçalarla nostaljik anlar yaşarken, sanatçının samimi sahne performansı büyük alkış topladı. Festivalin ikinci gününde Balkan müziğinin güçlü sesi, sahne enerjisi ve samimiyetiyle sevilen sanatçı Suzan Kardeş, festivalin son konserinde Ayvalıklılara ve misafirlere müzik dolu bir gece yaşattı. Kırlangıç Yaşam Merkezi Çim Alan’da gerçekleşen konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Renkli sahne performansı ve kendine özgü yorumuyla Balkan ezgilerini Ayvalık gecesine taşıyan Suzan Kardeş, iki saat boyunca sahnede kaldı. Seyirciler, hem duygusal hem de coşkulu şarkılarda sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin de konseri izleyenler arasındaydı. Başkan Ergin, davetlilerle birlikte Balkan ezgilerine eşlik ederek halay çekti; festival coşkusuna ortak oldu. Ayvalık’ın dört gün boyunca zeytin, müzik, kültür ve dostlukla dolup taştığını belirten Başkan Ergin, “Bu festival, Ayvalık’ın birliğini, üretimini ve sevincini simgeliyor. 20 yıldır olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerimizle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

ZEYTİNLER TOPLANDI VE SIKILDI

Zeytin ve zeytinyağı kokulu, heyecan verici, lezzetli, bilgi ve deneyimli alanında uzman kişilerin yer aldığı, Türkiye’de önde gelen isimlerle dolu panel ve workshop programlarına sunum yapan şeflerin yemeklerinin tadına bakan konuklar keyifli anılarla ayrıldılar. Cumhuriyet Meydanı’nda açılan Kadın El Emekleri ve Zeytinyağlı Lezzetler Pazarı hem satış yapanlar kurum ve kuruluşların hem de vatandaşların cazibe merkezi oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel, “Tarlada Sembolik Zeytin Hasat Töreni” İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Barbun’un Çiftliği’nde yapıldı. Konukların topladığı zeytinler, sıkıldı ve ilk sıkımlar konuklara tattırıldı. Bu yıl festivalde köyler de unutulmadı; MOMO Köylerde Müzikli Danslı Çocuk Tiyatrosu, Akçapınar Köy Meydanı’nda, çocuklar için sahnelendi. Kadın El Emeği ve Zeytinyağlı Lezzetler Pazarı Cumhuriyet Meydanı’nda ziyaretçileriyle buluştu. Mahalleevlerinin Ritim Grubu ve Halk Oyunları ekibi sahnedeydi. Gün boyu yerel konserler de Cumhuriyet Meydanı’nı doldurdu. Kırlangıç Yaşam Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı arasında Nostaljik Gondol Traktörler de gün boyunca ring seferleri yaparak konuklara festival programlarına zamanında katılmasını sağladı.