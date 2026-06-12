Zeytin fidanları toprakla buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle çevre bilincini kuşaktan kuşağa aktarmaya devam ediyor. “Daha Temiz, Daha Yeşil Bir Denizli” vizyonuyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde yüzlerce zeytin fidanı çocukların elleriyle toprakla buluştu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Çevre Haftası programı kapsamında fidan dikiminden geri dönüşüm defilesine, teknik gezilerden çevre temizliği çalışmalarına kadar birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

MİNİK ELLER FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

Etkinliklerin ilk gününde Bilgi Evleri’nden gelen yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla Babadağ TOKİ bölgesindeki ağaçlandırma sahasında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun da katıldığı programda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen 250 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Başkan Çavuşoğlu ve çocuklar, dikilen fidanlara birlikte can suyu verdi.

“GELECEĞE KALICI BİR HİKAYE BIRAKIYORUZ”

Fidan dikim alanında çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla neşeli bir sohbet gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ormanların ve yeşil alanların bir şehrin can damarı olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada sadece fidan dikmiyor, her bir çocuğumuzun hayatta bir dikili ağacı olmasını sağlayarak geleceğe kalıcı bir hikaye bırakıyoruz. Diktiğimiz 250 zeytin fidanının her birini, buradaki evlatlarımızın adına isimliklerle zimmetleyeceğiz; ağaçlar büyüyüp meyve verdiğinde de zeytinleri yine bu çocuklarımız toplayacak. Onlardan tek isteğimiz, ara sıra gelip ağaçlarını sulamaları ve bu yeşil mirasa sahip çıkmalarıdır. Evlatlarımızın çevreye, doğaya ve su tasarrufuna gösterdiği bu yüksek hassasiyeti gördükçe, Denizli'nin yarınlarına olan inancımız katlanarak artıyor” dedi.

“BUGÜNÜN EMEĞİ YARININ DAHA YEŞİL DENİZLİ’SİNİN TEMİNATIDIR”

Çevre bilincinin ve tasarrufun sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Çevre koruma bilincini hayatımızın her anına yaymak, suyumuzu ve doğamızı korumak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Ağaçlandırma sahamızda ter döken, çevre gönüllüsü minik yüreklerimizle ve onları bu bilinçle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizle gurur duyuyorum. Bugün güneşin altında hep birlikte verdiğimiz bu emek, yarının daha temiz, daha yeşil ve huzurlu Denizli'sinin en büyük teminatıdır. Çevreyi ve doğayı koruduğumuz o güzel, sağlıklı günler hepimizin olacak; her bir fidanımız geleceğimize nefes, çocuklarımıza ise ömürlük bir miras kalacak.”

Fidan dikiminin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile çocuklara limonata, ayran ve su ikramı yapıldı. Ayrıca etkinliğe katılan tüm çocuklara şapka ve fesleğenler hediye edildi.