Zirai dondan zarar gören üreticilere fidan desteği

Geçen yıl mart ayında etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle bölgede birçok üretici zarar görürken Muğla Büyükşehir Belediyesi, mağduriyetleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Köyceğiz’de don nedeniyle ağaçları zarar gören üreticilere 1500 adet narenciye fidanı desteği verildi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Zaferler Mahallesi Muhtarı Sedat Ayhan, 2025 yılında yaşanan don olayının ürünlerde büyük hasara yol açtığını belirterek, “Bu hasar sonrası zirai ilaç desteği sağlandı. Akdeniz sineği için kapanlar dağıtıldı. Bugün de fidan desteği veriliyor. Bizlere her zaman destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ederim” dedi. Döğüşbelen Mahallesi Muhtarı Selçuk Gökpınar ise geçen yıl mart ayında yaşanan soğuk hava akımının üreticileri mağdur ettiğini ifade ederek, mağduriyetlerin giderilmesinde verilen destekler dolayısıyla teşekkür etti. Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan da Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinin üreticiler için büyük önem taşıdığını belirterek, yalnızca fidan değil gübre ve ilaçlama desteklerinin de sürdüğünü vurguladı.

ARAS: ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımsal üretimin Muğla için stratejik öneme sahip olduğunu ve üreticilere destek olmaya devam edecekleri vurguladı. Aras, “Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayında üreticilerimizin mağduriyetini en aza indirmek için hızlı şekilde harekete geçtik. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz eliyle bitki besleme, zirai ilaç ve kapan desteklerinin ardından bugün fidan dağıtımıyla çiftçilerimizin yeniden üretime devam etmelerini sağlıyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ve üreticimizin emeğinin korunması için her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.