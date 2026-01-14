Zübeyde Hanım anıt mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 103’üncü yılında Karşıyaka’daki anıt mezarı başında anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yurttaşların yoğun katılım gösterdiği törende, Zübeyde Hanım’ın mezarına karanfil bırakıldı.

“BİR ANNENİN, EVLADINI GÖZYAŞLARIYLA VATANINA EMANET EDİŞİDİR BU HİKÂYE”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, törende duygu dolu bir konuşma yaptı. Tugay, oğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilen büyük bir insanı, değerli bir anneyi, ölümünün 103’üncü yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve derin bir vefa duygusuyla anmak için toplandıklarını söyledi. Başkan Tugay, “Bir 'Mustafa'yı, Mustafa Kemal’e, Mustafa Kemal Paşa’ya ve nihayet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dönüştüren bir hayatın manevi huzurundayız. Zübeyde anne siz sadece bir çocuğu büyütmediniz. Onu bir milletin kaderi olacak şekilde yoğurdunuz, işlediniz ve bu vatana emanet ettiniz. Göçlerle, yoksulluklarla, yangınlarla, cephe yollarıyla örülü bir ömürde; acıyla, sabırla, korkuyla ama en çok da umutla yürüdünüz. Bir annenin, evladını gözyaşlarıyla vatanına emanet edişidir bu hikâye. O yüzden 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözü, en çok size yakışır Zübeyde Annemiz” dedi.

“HER TÜRLÜ KARANLIĞA KARŞI DURMAK GÖREVİMİZ”

Konuşmasında her türlü ayrımcılığa, eşitsizliğe karşı duracaklarını da ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi: “Anadolu… Adı bile 'ana' olan bu toprakların binlerce yıllık çilesinden süzülen en güçlü kanıtı sizsiniz. Bu nedenle her türlü eşitsizliğe ve ayrımcılığa, her türlü karanlığa karşı durmak; ahlaki, vicdani ve insani bir görevdir. Bu sözü bugün burada, Zübeyde Annemizin huzurunda bir kez daha veriyoruz. Bu sözün altında Cumhuriyet değerlerini bir yaşam biçimi haline getirmiş, aydınlık duruşuyla 'Yurtsever, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olmayı hak etmiş İzmir’in onurlu kimliği vardır. Zübeyde Anne; eğer bugün aramızda olsaydınız ve 'Bu ülke size emanet ettiğim değerlere sahip çıkıyor mu' deseydiniz, biz size şunu söylemek isterdik: Evet… Cumhuriyetimizin laikliğine, eşitliğine, bilimine, sanatına ve barış idealine sahip çıkıyoruz. Ama biliyoruz ki anmak ve söylemek yetmez… Anlamak ve gereğini yapmak zorundayız. “

“SİZ ÇOCUKLARINIZIN KALBİNDESİNİZ VE BİZ, HEP SİZİNLEYİZ”

Zübeyde Hanım'ın, Atatürk için yazdığı dizeleri de hatırlatan Tugay, “Siz, oğlunuza yazdığınız o mektupta bir annenin yüreğini tarihe mühürlediniz: ‘Oğlum… Bilirim gelmeyeceksin. Sen cepheye gidersin, benim yüreğim bunu bilir. Senin için dua ediyorum. Zaferi kazanmadan dönme. Ben seni beklemeyi bilirim…' İşte bu ruh, bu ülkeyi var eden ruhtur. İzmir, Zübeyde Ana'dır. İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. İzmir, Cumhuriyet değerlerinin yaşayan ve yaşatan kentidir. Ve öyle kalacak. Huzur içinde uyuyun Zübeyde Annemiz. Siz çocuklarınızın kalbindesiniz ve biz, hep sizinleyiz. Ruhu şad olsun. Saygı ile anıyoruz” dedi.

“ZÜBEYDE ANNEMİZ O DESTANIN EN BÜYÜK SEMBOLÜDÜR”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise bugün sadece bir anma için toplanmadıklarını, bu toprakların hangi bedellerle vatan olduğunu bir kez daha hatırlamak için bir araya geldiklerini belirterek, “Milli mücadele bu milletin yoklukla, işgalle, umutsuzlukla sınandığı ama asla teslim olmadığı bir direniş destanıdır. Cephede savaşan asker kadar evladını gözyaşıyla ama dimdik bir yürekle uğurlayan annelerin destanıdır bu. Zübeyde annemiz o destanın en büyük sembolüdür. O yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değildir. O Anadolu'nun her köşesinde evladını vatana emanet eden, acısını içine gömen, gözyaşını yüreğini akıtan bütün annelerin adıdır” dedi.

İzmir’in işgalle sınanmış, kurtuluşla ayağa kalkmış bir şehir olduğunu söyleyen Güç, “Ve bugün Zübeyde annemizin mezarının bu şehirde olması tesadüf değildir. Çünkü İzmir direnişin, yeniden doğuşun ve annelerin duasıyla yoğrulmuş bir kentin adıdır. Rahat uyu Zübeyde Anne. Millete emanet ettiğin evlat bu memleketin dağlarında, ovalarında, sokaklarında hala yaşıyor. Her gençte, her umutta, her ‘biz başaracağız’ diyen yürekte yeniden filizleniyor. Ve biz söz veriyoruz. Bu ülkeyi emanetine yakışır şekilde adaletle, kardeşlikle, umutla büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

“CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNİ İLİKLERİNE KADAR HİSSEDEN BİR KENTTİR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da yüreklerinde derin bir hüzün ve sonsuz bir minnetle bir kez daha Zübeyde Hanım'ı andıklarını belirtti. Yıldız Ünsal, “Zübeyde Hanım sadece Mustafa Kemal'in annesi değil, bundan çok daha fazlasıydı. O, yokluklar içinde dimdik duran evladına vatan sevgisini, onuru, mücadeleyi öğreten bir Türk annesiydi. Zübeyde Hanım bu güzel kentin Karşıyaka’nın topraklarında ebedi istirahatinde. Ve biz Karşıyakalılar onun hatırasını sadece bir mezar taşında değil, her sokakta, her yürekte yaşatıyoruz. Çünkü Karşıyaka Atatürk'e yürekten bağlı, Cumhuriyet’in değerlerini iliklerine kadar hisseden bir ilçedir. Ve öyle olmaya da devam edecektir” dedi.

Zübeyde Hanım’ın yetiştirdiği Atatürk’ün, bir milletin kaderini değiştirdiğini ifade eden Ünsal, şunları söyledi: “Bizler de onun mirasına sahip çıkarak Cumhuriyet’in ışığında yürümeye devam edeceğiz. Laikliğe, bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Konuşmaların ardından Zübeyde Hanım’ın mezarına karanfil bırakıldı.