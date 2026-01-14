Zübeyde Hanım, vefatının 103. yılında Ödemiş’te anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım, vefatının 103. yıl dönümünde Ödemiş’te düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yer alan Zübeyde Hanım büstü önünde gerçekleştirildi.

Törene Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker, CHP Kadın Kolları Başkanı Şeyda Gere, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı İlay Öz, CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, CHP gençlik kolları ile vatandaşlar katıldı. Katılımcılar Zübeyde Hanım’ın büstüne karanfiller bırakarak saygılarını sundular.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Turan, "Ülkemizin makus talihini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümünde burada bulunuyoruz. Vatan ve millet sevgisiyle dolu bir evlat yetiştiren Zübeyde Hanım, tarihimize yön veren büyük bir liderin annesidir. Atamızın ömrü, çocuk yaşlardan itibaren askerî okullarda ve ardından cephelerde geçmiştir. Bugün çağdaş, demokratik bir Cumhuriyetin temellerini atan Atatürk’ü yetiştiren bu değerli anneyi ve tüm şehit annelerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.