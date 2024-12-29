2024 Karnesi: En iyi diziler

Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:59

Güncelleme: 29.12.2024 - 10:59

THE PENGUIN (BLU TV)

The Batman’deki sahneleriyle Colin Farrell yalnızca bu yılın değil son yılların en iyi hikâyelerinden birinin doğumuna aracı oldu. Dizinin ana karakteri Oz’un Gotham’daki iktidar boşluğundan yararlanarak yükselişini anlatan “The Penguin”, Oz’a muhteşem bir zıtlık yaratan Sofia Falcone karakterine yaşam veren Cristin Milioti’yle de birlikte yılın en keyifli öykülerinden birine dönüştü.









SHOGUN (DISNEY+)

Bu yılın adaylıkları ve ödülleriyle çok konuşulan yapımı “Shogun”, seyircisini 17. yüzyılın başına, Shogunlar çağına götürüyor ve ana karakteri John Blacktorn’un Japonya serüvenini takip ediyor. James Clavell imzalı eserden uyarlanan dizi, görkemli sinematografisi ve estetik şiddetiyle Japonya’nın feodal yıllarına yönelik kapsamlı ve gösterişli bir anlatı...







FERAGATNAME (APPLE TV+)

Alfonso Cuaron’un, Renée Knight’ın aynı adlı kitabından bir uyarladığı “Disclaimer” (Feragatname), Catherine isimli bir kadının, geçmişinde yaşadığı ve gizlemeye çalıştığı bir olayın açığa çıkmasıyla hayatının alt üst oluşu üzerine kurulu. Cate Blanchett’ın göz kamaştırıcı bir performans sergilediği dizi, sosyal medyanın hüküm sürdüğü çağda, gerçekliğin ne kadar kolay manipüle edilebileceğini de yeniden hatırlatıyor.







YAVRU RENGEYİĞİ (NETFLIX)

“Baby Reindeer” (Yavru Rengeyiği), bu yılın yalnızca en çok konuşulan dizilerinden biri değil en çok sevilenlerinden de oldu. Netflix’te yayımlandığı andan itibaren, yaratıcısı ve yapımcısı Richard Gadd’ın yaşadıkları sebebiyle müthiş bir popülarite kazanan dizi, 20’li yaşlarından saplantılı bir kadın tarafından takip edilen Gadd’ın başına gelenleri ustalıkla hikayeleştirdi; yılın en iyi dizileri arasına girmeye hak kazandı.







DUNE: KEHANET (BLU TV)

Bu yılın en merak edilen yapımlarından Dune: Prophecy, her bölüm ilmek ilmek dokuduğu Shakesperean anlatısı, nefis karakter yapıları ve heyecan verici final bölümüyle de beklentileri karşılamayı başardı. Frank Herbert’in, Dune serisindeki ana hikâyeden 10 bin yıl öncesine giden dizi, seyircisini Bene Gesserit’lerin köklerine ve merkezine götürerek Dune evrenini yeniden canlandırıyor.







FALLOUT (PRIME VIDEO)

Anlatısını, kıyamet sonrası Los Angeles’ta sığınaklarda yaşamak zorunda kalan insanlardan biri olan Lucy’nin, yeryüzünde radyasyona maruz kalan insan ve yaratıklarla mücadele etmek zorunda kalması üzerinden şekillendiren Fallout, Bethesda Softworks’ün aynı adlı video oyun serisinin bir uyarlaması... Şiddet ve mizah düzeyiyle dizi, Prime Video’nun bu yıl öne çıkan dizileri arasına girdi...

RIPLEY (NETFLIX)

Görsel dili ve hayranlık uyandırıcı sinematografisiyle, Patricia Highsmith’in, “The Talented Mr. Ripley” isimli suç romanlarından uyarlanan “Ripley”, 1999 tarihli film uyarlamasının da ötesine geçerek bu yılın en dikkat çekici eserlerinden birine dönüştü. 60’ların İtalya’sında geçen ve başrolündeki Andrew Scott’ın göz kamaştırıcı bir yorumla yaşam verdiği Tom Ripley, unutulmaz bir anti kahraman hikâyesi...

THOSE ABOUT TO DIE (PRIME VIDEO)

Seyircisini Kolezyum’un ilk yıllarına götüren dizi, bu şiddet dolu eğlencenin ayrıntılı bir betimlemesini ve ana karakteri ve anlatıcısı Tenax’in bakış açısından, Roma’nın karanlık yüzünün çarpıcı bir portresini sunuyor. Kanlı yarışlar, bahisler, yozlaşmış soylular, çürümüş bir senato ve bu dünyadan çocuklarını kurtarmaya çalışan bir anne ile “Those About to Die”, etkileyici bir Yunan tragedyasına dönüştü.

ÜÇ CİSİM PROBLEMI (NETFLIX)

“Game of Thrones” yaratıcıları, Çinli yazar Cixin Liu’nun aynı adlı eserini mekân ve karakterler dokunuşlarıyla yepyeni bir görünüm kazandırdı ancak bu hamle diziyi, yılın ilgi çekici hikâyeleri arasına da sokmayı başardı. Ana karakterlerinden birini beş ayrı kişiye bölerek öykülemesini karmaşıklaştıran dizi, uzaylılarla temas izleği üzerinden sürükleyici bir hikâye anlatıyor.

İLK VE SON - 2. SEZON (BLU TV)

İkinci sezonunda yepyeni karakterleri ve hikayesiyle ilk bakışta bir “aşk” hikâyesiymiş gibi görünen ancak katmanlarına, onlarca travma sıkıştıran “İlk ve Son”, bu yıl kalbimi hem çalan hem de burkan bir dizi oldu. Nilüfer ve Cihan’a mütemadiyen kızacaksınız ama nihayetinde, anlayacaksınız.