Ahlaki Çöküşün Anatomisi: May December

Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:35

Güncelleme: 17.12.2023 - 11:35

Kendisinden 23 yaş küçük bir çocukla ilişkiye girdiği için yakalanan ve bununla “ünlenen” bir kadın, canlandıracağı yeni rol için esin kaynağı olan bir karakterin karanlık geçmişini deşerken o kötülüğe karışan bir aktris ve tüm bu öykünün ortasında yaşadığı pişmanlığın “büyümesine” izin vermediği genç bir adam...

Todd Haynes imzalı, “Bir Skandalın Peşinde” ismiyle gösterime girecek Netflix projesi “May December”, gizemini ve kirini önce ismiyle, ardından da girizgâhında yer verdiği metaforlarla açık ediyor. Aralarında açık yaş farkı olan iki kişinin toplum tarafından kabul görmeyen evliliği veyahut ilişkisi anlamına gelen “May December”, tıpkı adı gibi bir mayıs ayında, bir kutu “dışkıya” bulanacak güneşli bir günde başlıyor.

Film, öykünün rahatsız ediciliğinin kaynağı Gracie’nin (Julianne Moore) evine, yeni rolü için kendisini yakından tanımak isteyen Elizabeth’in (Natalie Portman) gelişiyle açılıyor. Güzel bir havanın, arkadaşlarla yapılan bir barbekü partisinin, görünürde mutlu bir ailenin yüzünü güldürmeye yetmediği Gracie, soğuk bir tavırla karşıladığı Elizabeth’e kendisine durmadan gönderilen kutunun içindeki dışkının nedenini açıklarken film de bu karaktere bakış açısını ifşa ediyor. Nitekim kısa bir süre sonra Gracie’nin ve kendisinden yaşça küçük kocasının geçmişindeki sır perdesini aralıyoruz. 90’lı yıllarda, bir öğretmen ile küçük yaştaki öğrencisi arasında yaşanan ve öğretmenin hapse girmesiyle sonuçlanan bir skandala dayanan öyküde Gracie öğretmen değil ve Joe (Charles Melton) ile -açık bir iğnelemeyle- bir “evcil hayvan” mağazasında tanışıyorlar. Gerçekte olduğu gibi olay patlak verince Gracie hapse giriyor, çocuklarını orada doğuruyor ve çıkınca da Joe ile evleniyorlar. Magazin basını bu olayı o kadar çok seviyor ki Gracie ve Joe ünleniyor ve yaşamlarını bir skandalın gölgesinde “mutlu” bir evlilikle sürdürüyorlar. Ancak bu yamalı mutluluk Elizabeth yaşamlarına girip bir dedektif gibi onlara sorular sormaya başladıkça dikişlerinden sökülmeye başlıyor. Geçmişini inkârla bastırdığı, baktığı her aynadan belli olan Gracie ile pişmanlığı yüzünden bir türlü büyüyemediği tavırlarından anlaşılan Joe’nun arasındaki “tutkulu” bağlar gevşiyor.

SİLİK BIR ANLATI

Başta Gracie’ye karşı çok kibar olan Elizabeth’in tavrı onu tanıyıp, ona dönüşmeye başladıkça değişiyor. Mimik ve jestlerini taklit ettiği Gracie’nin katmanları deşifre oldukça Elizabeth’in ahlaki sınırları da silikleşiyor. Birlikte baktıkları her ayna planı ve dahi yansımalar, Gracie’nin geçmişine, bastırdığı duygulara, yaşamındaki gediklere, sözde mutluluklara ve mutsuzluklara ayna oluyor. Şu bir gerçek ki “May December”, ahlaki çöküş içindeki ve eşiğindeki iki kadının ve finale doğru gördüğümüz açık bir metaforla bu krizin “larvasından çıkmasına” neden olduğu Joe’nun mide bulandırıcı fakat bir o kadar da mizahla yoğrulmuş öyküsü. Mizahın nedeni açık, karakterlerin her birinin özünde yaşadığı çelişkilerin bir araya gelmeleriyle fark ettiklerinin bir dışavurumu, yönetmenin hissetmemizi istediği o tuhaf duygunun bir yankısı. Fakat o yankı film bittiğinde bir doygunluk hissi yaratmaya yetmiyor. “May December”, pek çok anda, seyircisinin dikkatini canlı tutmakta güçlük çekiyor. Karakterleri gibi mesafeli bir anlatı bu ve Moore-Portman ikilisinin renkli performanslarına karşın öykülemesini soluk bir tondan öteye götüremiyor. “May December”, Türkiye’de 29 Aralık’ta gösterime girecek.

Puanım 6/10