Aile zamanı

Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:35

Güncelleme: 28.07.2024 - 12:35

Çocuklar için hafta sonu anne ve babalarıyla birlikte geçirebilecekleri en değerli zamanlar. Bugünlerde yapılan etkinlikler küçükler için yaşamları boyunca unutamayacakları güzel anıların oluşmasına da olanak tanıyor.

Özellikle çocukluktan yetişkinliğe geçiş sırasında gerçekleşen kimlik inşa sürecinde çocuklukta ve özellikle de erken yaşlarda ebeveynlerle geçirilen kaliteli zamanın büyük önemi var.



Böylece birey aile geçmişinden aldığı mirası geleceğe olumlu bir izlenim ile güzel bir yaşam kurmak için taşıyabilir.

Ailelerin birlikte zaman geçirirken doğa gezisi yapmaktan birlikte uygulanabilecek bir hobi ile ilgilenmeye kadar keyif alabileceklerin pek çok etkinlik seçeneği bulunuyor.



Ancak kent yaşamının getirdiği zorunluluklar ve olanak eksiklikleri, ulaşım zorlukları ve zaman azlığı gibi gerekçelerle çok sayıda aile evlerine yakın kapalı bir alanda düzenlenen etkinliklere katılmayı tercih edebiliyor.



Günümüzde aileleri bu saydığım gerekçelerle memnun edebilecek çok sayıda etkinlik alanı bulunmakta. AVM’lerden, belediyelerin etkinlik alanlarına kadar birçok mekân ücretsiz etkinliklerle ziyaretçilerine olanak tanıyorlar.



İstanbul başta olmak üzere birçok kentte de bugün ve önümüzdeki günlerde çocuk sahibi anne-babaların ilgisini çekebilecek etkinlikler yer alıyor.

Gelin bunlara bir göz atalım:



HAYVAN DOSTLARLA TANIŞMA



Hayvanların iç anatomisini gözler önüne seren “Body Worlds: Animal Inside Out – Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi” İstanbul Cevahir’de ziyaretçileriyle buluşuyor.



Birçok farklı hayvan türünün kas, damar ve kemik yapılarını ayrıntılı bir biçimde inceleme şansı tanıyan sergi Alman anatomist Gunther von Hagens’in plastinasyon tekniğinin kullanımıyla da öne çıkıyor.



Hem bilim meraklısı çocuklar hem de hayvanseverler için benzersiz bir deneyim olan sergi, 1 Eylül’e kadar 1. kattaki eski eğlence merkezi alanında misafirlerini bekliyor.



AÇIK HAVADA FİLM KEYFİ



Akasya Alışveriş Merkezi’nde geleneksel olarak düzenlenen açık hava sineması akşamları farklı içerikteki filmleriyle hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik seçenekler sunuyor.



11 Eylül’e kadar Retro Lunapark’ta yapılacak ücretsiz film gösterimleri her çarşamba ve cumartesi saat 21:00’de.



Etkinlik kapsamında 10 Ağustos Çarşamba günü 2022 yapımı fantastik animasyon “The Amazing Maurice” (Muhteşem Kedi

Maurice), 21 Ağustos Çarşamba yine çocuklara seslenen “The Jungle Bunch: World Tour” (Orman Çetesi: Dünya Turu) gösterilecek.



Programda 24 Ağustos Cumartesi günü ise ulu önder Atatürk’ün yaşam öyküsünü anlatan “Atatürk 1881- 1919” film serisinin ikincisi gösterilecek.



ANNE ÇOCUK YOGASI



Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini artırırken anneleri ile etkinlik yapmalarını amaçlayan Tuzla Belediyesi’nin “Anne Çocuk Yogası” etkinliği 9 Ağustos Cuma günü Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda yapılacak.



İlki geçen cuma yapılan etkinlikte çocuklar bedenlerini keşfederken esnekliklerini ve odaklanma seviyelerini artıracak. Anneler ise çocukları ile stresten uzak kaliteli zaman geçirme olanağı bulacak. Sabah sekizde başlayacak etkinlik, ücretsiz.



KÜÇÜKLERE SANAT EĞİTİMİ



Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaz tatilini verimli geçirmek ve kültür sanat alanında yeteneklerini ortaya çıkarmak isteyen çocuklar için düzenlenen “Yazın Sanat Atölyeleri” ücretsiz kültür - sanat eğitimi veriyor.



7-14 yaş arasındaki çocuklara bale, halay, horon, felsefe, piyano, resim, roman, yaratıcı drama, yaratıcı yazma ve zeybekten oluşan 10 branşta eğitim verilen atölyeler Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi ve Büyükdere Mehmet İhsan Yalçın Kütüphanesi’nde haftanın beş günü sürüyor.



RESİM BOYAMA COŞKUSU



Ankara’daki çocuklar oldukça eğlenecekleri bir etkinlikle aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirecekler. Metromall AVM’de 3-10 yaş arasına yönelik yapılacak etkinlikte çocuklar birbirinden farklı resimleri boyayarak yaratıcılıklarını ve düş güçlerini geliştirecekler.



Küçüklerin farklı renkleri kullanarak kendi sanat eserlerini oluşturmaya çalışacağı etkinlik ücretsiz ve herhangi bir kayıt gerektirmiyor.



ÇOCUKLAR DANS EDİYOR



Başkentte yer alan One Tower AVM bugün ahreketli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. “Dans Gösterisi ve Just Dance” isimli etkinlikte çocuklar hem yetenekli dansçıların performanslarını izleyecek hem de kendi dans yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.



Profesyonel dansçıların gösterisiyle başlayacak organizasyonda Just Dance partisiyle birlikte shane küçüklerin olacak.

Rengarenk ışıklar ve hareketli müziklerle birlikte çocuklar keyifli anlar yaşayacak.