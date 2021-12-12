Ajanda: Kültür rotası
Kültür ve sanat dünyasındaki son gelişmeleri ve etkinlikleri sizler için derledik. İşte aralarında uluslararası sanatçı filmlerinin, ünlü Fransız besteci Camille Saint-Saëns’ın ve soul pop yıldızı Kovacs'ın da dahil olduğu kültür ajandası...
EVET NE 'SÖYLÜYODUK'?
YouTube'da paylaştığı kişisel performans videolarıyla fenomen haline gelen ve farklı türlerden unutulmayan şarkıları “Evet Ne Söylüyoduk” projesiyle sahneye taşıyarak mekanların en çok ilgi çeken isimleri arasına giren Ayçin Asan Çarşamba akşamı Mask Beach’te sahne alacak.
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SOUL İKONU KOVACS İSTANBUL’DA...
Bir süre önce, özellikle son on yılın en açık ve ilham verici future soul albümlerinden biri olarak gösterilen “Cheap Smell ” albümüne imza atan Kovacs, İstanbul’da izleyicisiyle buluşuyor.
İsmi Amy
Winehouse ve Nina Simone gibi efsanelerle anılan, festival
performansları ve ikonikles¸en kapüs¸onlusuyla yarattığı
aykırı imajıyla günümüz soul pop yıldızlarından biri olan
genç müzisyen, bugün saat:20.00’de Zorlu PSM Turkcell
Sahnesi’nde izlenebilir.
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ULUSLARARASI SANATÇI FİLMLERİ İSTANBUL MODERN'DE
Dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programı 14. yılında “Özen Göstermek” üzerine odaklanıyor. İstanbul Modern, Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını çevrimiçi gösterimin ardından şimdi de Beyoğlu’ndaki geçici mekânında bir sergi olarak kurguluyor. 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek sergi programında dokuz film gösteriliyor.
Programa bu yıl, “Kutu” adlı
videosuyla sanatçı Sena Başöz katılıyor. Sena
Başöz (İstanbul
Modern, Türkiye); Thania
Petersen (Bag
Factory, Johannesburg, GüneyAfrika); Clare
Langan (Crawford
Sanat Galerisi, Cork, İrlanda); Giulio
Squillacciotti (GAMeC
/ Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Merkezi); Himali
Singh Soin (Project
88, Mumbai, Hindistan); Agne
Jokše (CAC
/ Contemporary Art Centre, Vilnius, Litvanya); Rehana
Zaman (Whitechapel
Gallery, Londra, Birleşik Krallık); Patty
Chang (Ballroom
Marfa, Marfa, Teksas, ABD), Kiri
Dalena (MCAD
/ Çağdaş Sanat ve Tasarım Müzesi, Manila, Filipinler) filmleri
izlenebilecek.
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GERİLİM USTASININ RENKLİ GEÇİŞİ SÜRÜYOR
40. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümlerinden Hitchcock renkli, yapıtları yalnızca sanat değil felsefe ve psikoloji alanlarında da konu edilen dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen gerilim ustası efsane yönetmen Hitchcock’un filmlerini beyazperdede izleyememiş genç kuşakları sinemaya çağırıyor. Alfred Hitchcock’un yönettiği, her biri bir başyapıt olan 15 uzun metrajlı, renkli filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisine farklı bir açıdan yaklaşıyor.
Kasım ayında gösterilmeye başlanan Hitchcock Renkli filmleri 21 Aralık’a kadar Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması’nda izleyicilerle buluşmaya devam edecek.
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BENİ SAKIN YUMRUKLARDAN
İstanbul
Tiyatro Festivalinin sevilen oyunu “Ben Sakın Yumruklardan” 14
Aralık Salı günü saat: 20.30’da Alan Kadıköy’de yeniden
izleyici karşısında olacak. Son yıllarda yeni medya üzerinden
yaratılan “iptal kültürü”ne mizahçı olmayı deneyen iki
insanın gözünden bakan oyun, Yiğit Sertdemir ve Ecem Uzun’u ilk
kez aynı sahnede buluşturuyor. Bir “açık mikrofon” akşamında
yolları kesişen farklı kuşaktan iki kişi, Egemen ve Hilal,
mizahın sınırları üzerine düşünmeye başlıyor. Beni Sakın
Yumruklardan, yeni medyanın adalet ve değişim üzerinden vaat
ettiklerini tartışmaya açıyor ve linç kültürünün sosyal
medya yoluyla var olmayı sürdürdüğü bugünlerde “Özgürlük
ne ve özgürlük kimin için?” sorusunun yanıtlarını arıyor.
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CRR’DE
CAMILLE SAINT-SAËNS SELAMLANIYOR
Semplice Quartet ve Cem Babacan, ünlü Fransız besteci Camille Saint-Saëns’ın ölümünün 100. yıl dönümünde bestecinin oda müziği repertuvarından yaylı dörtlü ve piyanolu beşli ile 23 Aralık’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşuyor. Tamamı Türk müzisyenlerden oluşan oda müziğinin iddialı grubu Semplice Quartet ve başarılı piyanist Babacan’ı bir araya getiren etkinlik saat 20.00’de başlayacak.
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