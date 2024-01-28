Altın Güvercinli sanatçı Den Ze, yeni teklisini dinleyicileriyle buluşturdu: ‘Güzel Değil’

Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:00

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:00

Milyonlarca dinlenmeye ulaşan "Neylerim" teklisinin sözlerinde varoluşa teslimiyeti anlatan Deniz Özçelik (Den Ze), yeni teklisi "Güzel Değil"i müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıyı, "Birisine çarpıldığında öyle bir açlığa düşüyorsun ki ruhunu ondan başka hiçbir varlık canlandıramıyor. Anadolu'nun kalbi bu aşkla yanıyor. Evrendeki her ama her şeye öyle büyük aşk duyduğunuzu düşünsenize” sözleriyle anlatan Den Ze, 2021 yılında Kuşadası’nda düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesiyle üç ödül kazandı. Den Ze ile sözü, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan "Güzel Değil"i ve sanat yaşamını konuştuk.

-Müzik tutkunuz nasıl başladı?

Nasıl başladığını bilmiyorum. Sanırım bu tutkuyla doğdum. Kendimi bildim bileli hep şarkı söyledim ve kulaktan şarkı çıkardım. Çocukken küçük bir orgum vardı ondan çalardım. Şiirler, şarkılar yazmaya çok küçük yaşta başlamam kendimi ifade etmeme neden oldu. 12-13 yaşımdayken ablamın gitar kursuna başlamasıyla eve gelen gitarla aşk yaşamıştım. Her duyduğumu gitarda çalıp söylüyordum. Kulağımın çok iyi duyduğunu, müziğe yatkın olduğumu fark ettim. Sevdiğim müzisyenleri sabah akşam taklit ediyordum. O dönem kahramanım Şebnem Ferah'tı. Ayrıca Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Amy Lee ve bir çok ses sanatçısı gibi söylemeye çalışıyordum. 14 yaşında piyanom oldu. Amerikalı caz piyanisti, besteci ve aranjör Brad Mehldau'nun solo doğaçlamalarını o kadar çok seviyordum ki duyduklarımı Türkçeye çevirip piyanoda çalıyordum. Gaziantep Kolej Vakfı’nın müzikal gösterilerinde performans verirken dönemin genel müdürü Nükhet Ersoy, şan dersi almamı önermişti. O, beni müzik konusunda hep yüreklendirmişti.

-“Güzel Değil"in hazırlık süreci nasıl geçti?

Güzel Değil'i üç yıl önce yazdım, söz-müzik-prodüksiyon hepsi bir arada birkaç saat içinde zihnimden Ableton’a dökülmüştü. 200'den fazla bestem birikti, onları yayımlamaya karar verdiğimde ise menajerim Pink Limo Entertainment ile “Güzel Değil"i seçtik. Sonra hızlı bir bitirme sürecine girdim, vokalleri tekrar kaydettim. Yoğun bir post prodüksiyon denemeleri sonrası çoğu şeyi ilk demo halindeki gibi bırakmaya karar verdim. İlk ürettiğimdeki enerji hep kazanıyor. Şimdi klip de yolda, geliyor.

-Bir şarkının söz, müzik ve düzenlenmesiyle ilgilenmenin avantaj ve dezavantajları nedir?

Avantaj olarak şarkının ortaya çıkışından prodüksiyonun bitimine kadar her şeyi kendim yapınca, kafamda duyduğum müziği içimden geldiği şekilde en yakın halde duyurmuş oluyorum. Kendine has kalıyor. Ve çok hızlı ortaya çıkabiliyor. Bu donanıma sahip olmak büyük bir keyif. Kafamın içinde duyduğumu tam olarak ortaya çıkarmak önceleri çok kolay değildi ama çalışa çalışa gelişti. Caz müziğiyle, çağdaş piyano “impromptu”ları bestelemekle ve ses senteziyle yoğun uğraşlarımın etkisi var. Dezavantaj olarak ise genelde taşıdığım o şüpheyi söyleyebilirim: "Belli başlı standartlara uyacak mı? Ya çok garip bir şey çıktıysa, ya yetersiz kaldıysa?" Varoluşçu psikolog Rollo May'in "Yaratıcılık Üzerine" kitabında söz ettiği gibi cesaretin paradoksu. Elimden geleni yaptığımdan emin olduğumda ve şarkımın özünün kalpten geçtiğine inandığımda “Tamam” diyorum.

-Yakın zamanda üzerinde çalıştığınız veya planladığınız projeler nelerdir?

Tunuslu udi, vokalist ve besteci Dhafer Youssef'in 2021’de Kosova'daki konserinde açılış grubu olarak çaldığımızda çok güzel tepkiler almıştık. Performans sırasında dinleyiciyle oluşan sinerjiyi kelimelerle anlatmak güç. Avrupa turnesi yapabilirsek güzel tepkiler alacağımıza eminim. Bu konuda fikirlere açığım. Konserlerimde çaldığım İngilizce şarkılarıma yabancı uyruklu arkadaşlarımdan harika tepkiler yağıyor. İngilizce şarkılarımı da ileride bol bol dinleyeceğiz. Bunların yanı sıra, yakın zamanda Amerika turnesine başlayacak olan Türkiye'de çokça bilinen Fransız şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Kazy Lambist ile beraber çalışmamız var, gerisi sürpriz olsun.

BU MARŞ İNANÇ VE UMUT İÇERİYOR

-Cumhuriyetin 100. yılı için yazdığınız marşı yayımlayacak mısınız?

O marşı Cumhuriyet Bayramı'na iki gün kala, Kenan Doğulu'nun “İkinci Yüzyıl” parçasından etkilenip bestelemiştim. Bütün şarkıyı bir günde besteleyip kaydettim ve bayram günü yayımladım. Sosyal medyada paylaştığımda öyle güzel tepkiler aldım ki daha önce niye düşünmedim diye üzüldüm. İnanç ve bolca umut içeren bu marşı, birlik ve beraberliğin renge, ırka, milliyete bağlı olmadan hep bir ağızdan söylemek gurur verir. Evet, bu nedenle yayımlayacağım.