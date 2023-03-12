‘Amacım dünyayı iyileştirmek’

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 17:07

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:07

Gitme Bebé isimli yeni teklisi 2 milyon dinlenmeyi aşan ve klibiyle ilgileri üzerine çeken Güneş, 2023 yılı için birçok isimle ortak çalışmalar yapacak. Yeni albümüne hazırlanan sanatçı, müziğiyle esin olabilmek ve dünyanın daha iyi olmasına katkıda bulunmak istiyor. Geliri depremzedelere gidecek 10 Bin Parça isimli şarkısı yayımlanan Güneş, birçok konuk sanatçıyla birlikte ülkemizde meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşlarımızın onların sesi olmak için S.O.S. #SesimOlsunSesin başlığı altında Volkswagen Arena’da bir yardım konseri verdi. Konserden elde edilen tüm gelir, depremlerde zarar gören yurttaşlarımız için AHBAP Derneği’ne bağışlanacak.

- Kendi kimliğinizi yansıtan özgün bir giyim tarzınız var. Kadın rapçilerden hâlâ bol tişörtler giyip belli kalıplara uymalarını bekleyen bir anlayış hâkim. Sizin bu yönde olumsuz bir deneyiminiz oldu mu?

Giyimimi herhangi bir beklentiye ya da bir tarza uydurmaya çalışmıyorum. Dünya trendlerini takip etsem de ulaşabildiğim kıyafetleri görsel zevkim ve hayal gücümle kendime göre yorumluyorum. Yaptığım müzik ve giydiğim kıyafetin eşleşmesine gerek yok. Bu aralar daha doğal malzemeli, hafif ve salaş kıyafetler tercih ediyorum.

- Kliplerinizde, özellikle de Gitme Bebé’de toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkan temsiller göze çarpıyor. Bu tür kalıpların güçlü olduğu rap piyasasında bunu yapmak nasıl hissettiriyor size?

Herhangi bir güruha bağlı değilim ve yaptığım hiçbir şeyi “rap piyasası”ndan onay alıp yapmıyorum. Her şeyde olabileceği gibi bu duruşumdan rahatsız olanlar ya da arkasında duranlar olacaktır. Ben insanları yönelimleri ve varoluş şekillerinden çok “iyi ya da kötü” olmalarına göre ayırıyorum. Zorbalığa uğrayan ve ayrıştırılmaya çalıştırılan herkesin mücadelesinde elimden geldiğince ses olmak istiyorum.

- Konserlerde dinleyicilerle bir arada olmak size nasıl hissettiriyor?

Çalışmalarımın en büyük ve en eğlenceli kısmı konser vermek. Eserlerimi binlerce insanla hep bir ağızdan söylerken bu işi neden yaptığımı her seferinde daha iyi anlıyorum.

"2023 HAREKETLİ GEÇECEK"

- Yeni bir albüm hazırlığındasınız. Bizi neler bekliyor bu albümde? Tarz değişikliği ile karşılaşacak mıyız?

Varoluşum itibariyle sürekli değişen bir yapıdayım, müziğimde de hep bir önceki işlerimin üstüne çıkmak için çalışıyorum. Yeni albümümde biraz daha özlendiğini düşündüğüm tınılara yer vereceğim.

- Dünyada sizin tarzınıza yakın müzik yapan Fletcher gibi isimler zaman zaman farklı tarzları icra eden sanatçılarla işbirliği yapıyorlar. Sizin kendi tarzınız dışında müzik yapan sanatçılarla bir araya gelmek gibi bir planınız var mı?

Dünyada ve Türkiye’de işbirlikleri için bir araya geleceğim bazı isimler olacak hatta aralarında bazı ters köşe isimler de var. 2023 yılı geçen seneye göre daha hareketli geçecek.

- Gelecek hedefleriniz neler?

Gelecekte, ülkemde temsil ettiğim müzikle daha çok insana ilham olabilmek ve dünyanın daha renkli ve daha iyi olabilmesine katkıda bulunabilmek istiyorum.

"DOKUNULMAZ BİR BAĞ VAR"

-Anladığım kadarıyla güdülerinizden biri insanların kalplerinde tuttuğu gizli duygulara sanatınız aracılığıyla erişmesini sağlamak. Bugüne kadar dinleyicilerinizden bu konuda bir dönüş aldınız mı? Sizin için böyle esin olan isimler oldu mu?

Her gün mesaj kutuma gelen yüzlerce yeni mesajla uyanıyorum. Her gece insanlar en derin sırlarını, en acı hikâyelerini benimle paylaşıyor. Müziğimde kullandığım dil ve yaşadıklarımı doğrudan aktarmam dinleyicimle aramda dokunulmaz bir bağ oluşturuyor. Bunu hissediyorum ve onlara da hissettirmek için uğraşıyorum. Dünya genelinde tarzıma yakın bulduğum tüm pop artistlerinin hikâyeleri bana bu yolculukta ilham ve cesaret kaynağı oldu. Belki bir isim veremem ama ileride başka birisinin vereceği ismin “Güneş” olması için çalışıyorum.