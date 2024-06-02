Ana kuzuları

Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:51

Güncelleme: 02.06.2024 - 10:51

Sizlere tam bir ana kuzusundan, örümceklerden söz edeceğim. Niye mi ana kuzusu? Hanımlar beyler, karşınızda sıçrayan örümcekler. Makro fotoğraf ile ilgilenenlerin favori hayvanlarından biri kuşkusuz bu canlılardır. Tüylü bedenleri, canlı renkleri ve kocaman bakan gözleri ile eklembacaklılar dünyasının şık foto modelleri olan sıçrayan örümceklerin insanlar ile ortak bir özelliği var. Ne mi o? Ana kuzuluğu. Ama önce bu canlılar hakkında birkaç bilgi gelsin.

Öncelikle boşuna sıçrayan örümcek dememişler, kendi boylarının 50 katına kadar zıplayarak avlarını yakalayabilirler. Bu arkadaşların sekiz adet gözleri vardır. Eklembacaklılar dünyasının en keskin görüşüne sahip olan hayvanlardır. Sıçrayan örümcekler tüm örümceklerin yüzde 13’ünü oluştururlar, yani epey kalabalık bir sülale diyebiliriz. Diğer bir ilgi çekici özellikleri ise erkeklerin dişileri etkilemek için adeta zenne gibi kıvrak hareketlerle dans etmeleridir.

ANNELER VE KIZLARI

Şimdi geldik bana kalırsa en ama en ilginç özelliklerine. Tayvan’da görülen Toxeus magnus (fotoğrafta görülenden farklı) türü sıçrayan örümcekler aynı insanlar gibi anne sütüne muhtaçtırlar! Tabii insanlar kadar uzun süre değil ama yumurtadan çıktıktan sonra 20 gün boyunca anne örümcek yavrularını anne sütüne benzer bir sıvı ile besler. Araştırmacılar bu sütü kestiklerinde yavruların 10 gün içinde öldüğünü gözlemlemişler. Bu sıvı inek sütü ile karşılaştırıldığında içinde yaklaşık dört kat daha çok protein bulunmuş! Yani bir nevi daha besleyici diyebiliriz. Ayrıca anne yavrularına büyümelerine karşın bakmaya devam ediyor. Ancak cinsiyet oranlarına bakıldığında annenin olduğu yuvalarda dişilerin daha çok olduğu gözlemlenmiş. Yani anneler kız çocuklarını biraz kayırıyor demek yanlış olmaz.

Şaşırdınız değil mi? Buna tek şaşıran sizler değilsiniz. Anne sütü ile beslemenin memelilere özel olduğunu düşünen bilim insanları bile şaşırdı ki bu gelişme Science gibi çok prestijli bir bilim dergisinde yayımlandı.

Bu türün diğer bir özellikleri ise karıncaları taklit etmeleri. Biliyorsunuz örümceklerin sekiz bacağı var, karıncaların ise altı. Nasıl taklit ediyorlar derseniz ön bacaklarını kafalarının üzerine getirip adeta anten gibi gösterebiliyorlar. Buna ek olarak karıncaları yakından gözlemleyip davranışlarını bile taklit ediyorlar. Böylece kendilerini avlamak isteyen örümcek yaban arılarından ve daha iri zıplayan örümceklerden korunmayı başarıyorlar. Diyorum size, eklembacaklılar dünyası bir acayip. Üzerlerine basıp geçmeyin, tanıyın efendim!

Kaynakça

DOI: 10.1126/science.aat36