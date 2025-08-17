Ankara’nın yeni kültür ekosistemi oluşturuluyor: 'Ankara kültür'

Cumhuriyetin başkenti Ankara, kültürün de başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu amaçta çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı “Ankara Kültür” markasını oluşturdu.

Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu ile markanın kuruluş sürecine ve hedeflerine ilişkin konuştuk.

Ankara’nın kültürel kimliğini ve kültür politikalarını ortak bir sesle ifade edebilecek bir çatıya ihtiyaç olduğunu, bu nedenle Ankara Kültür markasını oluşturduklarını söyleyen Köroğlu, misyonlarının “Koruma, Besleme ve Geleceğe Taşıma” olduğunu açıkladı.

‘GEÇMİŞİN DEĞERLERİNİ BUGÜNLE HARMANLIYORUZ’

Ankara’nın yalnızca Türkiye’nin başkenti değil, aynı zamanda medeniyetlerin kesişim noktası, tarihin ve farklı kültürlerin güçlü bir hafıza deposu olduğunu belirten Köroğlu, “Bu şehir, Roma’nın sütunlarından Selçuklu’nun zarif dokusuna, Osmanlı’nın köklü geleneklerinden Cumhuriyetin modern vizyonuna kadar, her dönemin izlerini taşır. Bugün Ankara, bu eşsiz tarihsel zenginliğin üzerine inşa edilen bir gelecek vaadidir: geçmişin bilgeliklerini geleceğin umutlarıyla birleştiren bir merkezdir. Bu anlayışla çıktığımız yolculuğumuzda Ankara’nın güçlü tarihsel birikiminden güç aldık.

Hikâyesi olan Kadim Şehir Ankara’nın kültürel simgesinin çizgileri köklerinden aldığı güç ile filizlendi. KültürSahne, KültürBelmek, KültürSanat, KültürKeşif, KültürGenç dinamikleri ile bu logo, Ankara’nın zengin ve derin hikâyesinin bir simgesidir. Ankara’nın köklerini temsil eden bu beş perspektif kökleri sağlam, dalları göğe uzanan yeşil çınar ağacına dönüşecek ve gölgesinde bize nefes aldıracak. AnkaraKültür ile geçmişin birikimini bugünün değerleriyle harmanlayarak geleceğe uzanan bir vizyon sunuyoruz. Çünkü bu şehir, kültürüyle nefes alır, sanatıyla konuşur, keşifle büyür.

AnkaraKültür, Ankara’nın yalnızca bir şehir değil, bir fikir, bir duygu ve bir gelecek olduğunu anlatır. Ankara, geçmişin bilgeliklerinden güç alarak, geleceğe uzanan bir umut yolculuğudur” ifadelerini kullandı.



‘KÜLTÜR POLİTİKAMIZ ÇOK SESLİ VE KAPSAYICI’

Ankara Kültür ile yeni bir kültürel ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Köröğlu, “Bu süreçte benimsediğimiz en temel ilke, farklı kültürel ifade biçimlerine alan açan, çok sesli ve kapsayıcı bir kültür politikası yürütmek oldu. Ankara’da kültür sanat üretiminin niteliğini artırmak için AB Türkiye Delegasyonu, büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve yakın temas içinde çalışıyoruz; çünkü bu şehirde kültür-sanat yapmak, bu tür bağlantıları gerektirir. BELMEK’ten sahne sanatlarına, açık hava etkinliklerinden mekânsal dönüşümlere kadar çok geniş bir alanı kapsayan bu politika, Ankara’yı kültürle yeniden tanımlama çabamızın bir parçası” dedi.

‘ANKARA’NIN SİMGESEL DEĞERLERİ SANATA DÖNÜŞECEK’

Yılda yaklaşık 30 bine yakın kursiyerin yetiştiği BELMEK’leri (Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) kültürel üretimin ve yerel tasarımın kalbi haline getireceklerini ifade eden Köroğlu, “Bu kapsamda bu yıl ilk kez, BELMEK atölyelerinde hazırlanan ve tamamen Ankara’ya özgü temalarla tasarlanan ‘Ankara Özel Koleksiyonu’nu hayata geçireceğiz. Koleksiyon, hem üretici kadın emeğini görünür kılacak hem de Ankara’nın simgesel değerlerini sanata dönüştürecek.

Bunlara ek olarak, kentin hafızasında iz bırakmış mekânları da yeniden kültürle buluşturmak

istiyoruz. Yakın zamanda Esat Hal ve Hangarlar gibi sürpriz projelerimiz olacak. Bu mekânsal

dönüşümler, sadece fiziki değil, aynı zamanda kültürel ekosistemi iyileştirme ve yeniden kurma

projesi. Ankara Kültür markası, tam da bu bütüncül yaklaşımın bir ifadesi” diye konuştu.

‘KÜLTÜRÜ SALONDAN MEYDANA TAŞIYORUZ’

Ankara’da kültürü gündelik hayatla bütünleştirmek istediklerini ve kültürün katılımcı, erişilebilir yapısını geliştirmeye ve dönüştürmeye çalıştıklarını kaydeden Köroğlu, “Kültürü sadece büyük salonlara ve protokollere sıkıştırmak yerine, parklara, meydanlara, semtlere taşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın sıkça vurguladığı gibi, ‘Gençler bizim kırmızı çizgimizdir’ anlayışıyla kültür politikamızda gençlere aktif rol veriyor, onların üretimlerini değerli buluyoruz.

Örneğin ‘Dolmuş Sahne’ ile gençlerin üretimlerini görünür kılmakla kalmadık; aynı zamanda onları destekleyici bir platform sunduk. ‘Yıldız’ isimli tiyatro oyununu parklara taşıdık. Kent Orkestrası ve yaz boyunca her çarşamba günü şehrin çeşitli parklarında ücretsiz konserlerimize devam ediyoruz. Kültür artık sadece izlenen değil, birlikte üretilen bir şey haline geliyor. Aynı zamanda ‘Yeşilçam Geceleri’ gibi nostaljik açık hava sinema etkinliği ile Atatürk Orman Çiftliği gibi hafızaya kazınmış mekânları yeniden kültürle buluşturuyoruz. Böylece hem geçmişle bağ kuruyor hem de yeni bir kent belleği oluşturuyoruz” dedi.

BEŞ PERSPEKTİF...

Ankara Kültür markasının bünyesinde KültürSahne, KültürBelmek, KültürSanat, KültürKeşif, KültürGenç isimli beş farklı perspektif olacak.

İçerikleri ise şu şekilde:

KültürSahne: Yaz konserleri, festival organizasyonları, Kent Orkestrası konserleri, Şehir Tiyatroları, özel tiyatro gösterileri, mahallelerde gezici sahne ve etkinlikler

KültürBelmek: Kadınlara yönelik meslek ve el sanatları kursları, ürün sergileri ve satış imkânları,

yerel kalkınmaya katkı

KültürSanat: Sergiler, kültürel festivaller ve tematik günler, edebiyat buluşmaları, şiir dinletileri,

açık hava etkinlikleri, kültür evleri ve çok amaçlı salonlar aracılığıyla yapılan çalışmalar

KültürKeşif: Ankara temalı hediyelikler, şehir tanıtım turları, yerli-yabancı misafirlere yönelik rehberlik, diplomatik ilişkilerle paralel kültürel sunumlar

KültürGenç: Atölyeler, söyleşiler, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi özel günlere özel etkinlikler,

kukla tiyatroları, masal günleri.