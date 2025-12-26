Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası: Görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'nin 2023'te Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred'e Atletico Mineiro'nun talip olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızının ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

Guilherme Frossard'ın haberine göre, Atletico Mineiro "Rüya transfer" olarak gördüğü Fred ile görüşmelere başladı. Görüşmelerin ilerleyen süreçte ne getireceği merakla bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao için de Brezilya basınında çeşitli transfer iddiaları çıktı. Deneyimli savunmacıyla Bahia ve Fluminense'nin ilgilendiği aktarıldı.