Anne kokusu yerine sentetik koku!

Şu anda beş aylık olan tek yumurta ikizlerim Karaca ve Süreyya’nın doğum sürecinde dikkatimi çeken ilk şey, bizimle ilgilenen yenidoğan hemşirelerinin ya sigara ya da yoğun parfüm kokması olmuştu. Dünyaya geleli daha birkaç saat olmuş olan bebeklerimizi onların kucağına vermek durumunda kalmıştık. Anne karnından yeni çıkmış iki bebeğin ilk duyumsadığı kokuların parfüm ve sigara kokusu olması bizi endişelendirmişti. Hemşireler molalarda sigara içiyor, görevinin başına döndüğünde sigara kokusunu bastırmak için parfüm sıkıyor, bu iki ağır koku birbirine karışıyordu. Yetişkinleri bile çok rahatsız eden bu kokular acaba bebeklerde nasıl etki yaratıyordu? Durumu elbette hastane yönetimine bildirdik. Gerekli bilgilendirmenin yapılacağı söylendi. Oysa bu durum, uyarıya bile mahal bırakmayacak derecede ciddi bir konuydu ve kişisel tercihten öte bir meslek etiği sorunuydu. Çünkü yenidoğan bebeklerin sağlığı söz konusuydu.

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VERMİYOR MU?

“Yenidoğan Çetesi” olayı, yenidoğan ünitelerindeki denetim eksikliklerini korkunç bir şekilde yüzümüze vurmuştu. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında yenidoğan ünitelerine yapılan denetimler sıralanmış. Ancak daha çok fiziki koşullar listelenmiş. Hemşire denetimleriyle ilgili hele sigara, alkol veya parfüm kokularıyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmıyor. Oysa uzmanlar, yeni doğmuş bir bebeğin sentetik kokularla temas etmesinin onların geleceğini olumsuz etkilediğini söylüyor. Doğar doğmaz sigara kokusuyla tanışan bir bebeğin, gelecekte sigara içmesi de olasılıklar arasında.

“BİR BEBEĞİN, YALNIZCA ANNESİNİN KOKUSUNA İHTİYACI VARDIR”

Konuyu Kadın Doğum Uzmanı Dr. Seyfettin Özvural’a sordum. Seyfettin Hoca, yeni doğan bebeklerin sentetik kokularla tanıştırılmaması gerektiğini söylüyor:

“Yeni doğan bebeklerin güven ve bağlanma için sadece annelerinin kokusuna ihtiyaçları vardır. Anne kokusunu alamayan bir bebeğin güven duygusu zedeleneceğinden, bu durum anne-bebek bağlanmasını olumsuz etkiler. Bir bebek, dumanı olmasa dahi sigara kokusuna veya parfüm gibi sentetik kokulara maruz kalırsa meme reddinden alerjik hastalıklara kadar birçok sorun baş gösterebilir. Bebek cildinde egzama ve diğer cilt hastalıkları ile solunum sorunları gibi birçok soruna yol açabilir. Anne bebek bağlanmasının gerçekleşmemesi, bebeğin anne sütü almasını da engelleyeceğinden bebeğin bağışıklık sistemi de olumsuz etkilenir. Uzun vadede, tespit edemeyeceğimiz psikolojik sorunlara ve hatta bebeğin gelecekteki kişiliğini etkileyecek durumlara da neden olabilir. Bu yüzden bebeğin doğduğu ortam, hastane odası ve ev ferah ve temiz olmalı, anne kokusunun dışında baskın hiçbir koku bulunmamalıdır.”

