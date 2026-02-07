MetroPOLL Araştırma anketi... AKP-MHP seçmeninin tercihi dikkat çekti: Refah için iktidar değişikliği gerekli mi?

MetroPOLL Araştırma, 15-21 Ocak 2026 tarihlerinde bin 219 katılımcı ile gerçekleştirdiği bir anketi kamuoyu ile paylaştı.

"Refah için iktidar değişikliği gerekli mi?" başlığı ile yapılan ankette katılımcılara, "Geçim şartlarınızın iyileşmesi için bir iktidar değişikliğinin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

Buna göre katılımcıların yüzde 67,1'i "Evet" yanıtını verirken, bu fikre katılmayanların oranı ise yalnızca 31,4 oldu. Katılımcıların yüzde 1,5'i ise "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi.

AKP VE MHP SEÇMENLERİ DE 'EVET' DEDİ

Ankette ayrıca seçmenlerin siyasi parti tercihlerine de yer verildi.

Buna göre AKP'li seçmenlerin yüzde 39,7'si, anketteki soruya "Evet" yanıtını verdi.

Bu oran MHP'li seçmenlerde ise yüzde 41,3 oldu.