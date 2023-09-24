Aradığınız aşk dişlerinizde gizli

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:50

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:52

Kim ne derse desin ilk buluşmalarda dış görünüşümüz önemlidir. İnsanların üzerinde bıraktığımız ilk izlenim kolay kolay silinmez. Kimileri giysinize, kimileri ayakkabınıza, kimileri saçınıza dikkat eder ama pek çok insan ilk buluşmadan karşısındakinin dişlerine odaklanır. Çünkü dişler kişisel bakım hakkında çok önemli veriler barındırırlar.

Çöpçatan sitesi match.com istatistiklerine göre kadınların yüzde 71’i erkeklerin ise yüzde 58’i ilk buluşmada karşısında sağlıklı dişler bulmayı, “olmazsa olmaz” bir gereklilik olarak görüyor. Sıkı durun aynı araştırmaya göre dişler arzu tetikleme konusunda saçlar ve tırnaklardan çok daha güçlü bir etkiye sahip. Hatta aynı araştırmaya göre kadınların yüzde 72’si “sağlıklı dişler”in bir erkeğin sahip olabileceği en seksi özelliklerden olduğunu düşünüyor.

Bunun nedenlerinin başında sağlıklı dişlerin, sağlıklı bir insan için en önemli göstergelerden birisi olması. Aslında bir anlamda üreme, barınma ve güven gibi son derece temel ve ilkel duygularımızın dişlerde anlam bulduğunu söylersek yanılmış olmayız sanırım.

EN BÜYÜK KABUS SARARMIŞ DİŞLER

Üstelik bu durum yaş, kuşak gibi ölçütlerle de pek değişmiyor. Örneğin Z kuşağının yüzde 80’i için sağlıklı gülüşler, cezbedici bir kişiliğin olmazsa olmazlarından. İngiltere’de Dental Law Partnership tarafından yapılan bir araştırma da korkutucu görünen dişler ve kötü kokan nefesin ilk buluşmadaki en büyük başarısızlık nedenlerinden olduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 45’i ilk buluşmayla ilgili en büyük kabuslarının “sararmış dişler” olduğunu söylüyor.

SAĞLIKLI DİŞLER VE SOSYAL YAŞAM

Tüm bu veriler ışığında söyleyebiliriz ki başarılı bir ilk buluşmanın olmazsa olmazlarından olan özgüvenin diş sağlığıyla yakından ilgisi bulunuyor. Amerikan Dış Sağlığı Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre 18-34 yaş arasındaki her üç kişiden biri sosyal ortamlarda gülümsemeye çekiniyor ki bu davranışın da diğer insanlar tarafından üzüntü, öfke ve güvenilmezlik gibi duygu durumlarıyla eşleştirilmesi fazlasıyla olası.

Yine aynı araştırma iş başvurularıyla ilgili de ilgi çekici veriler sunuyor. Araştırmaya katılan gençlerin gençlerin yüzde 20’si gülümsemelerini saklama alışkanlığı nedeniyle iş görüşmelerinin kötü geçtiğine ve potansiyellerinin tam olarak anlaşılamadığına inanıyor.

MÜKEMMEL GÜLÜŞ MÜKEMMEL YAŞAM!

Peki bu olumsuz verileri de göz önüne alırsak sağlıklı dişler ve güzel bir gülüşün getirileri nelerdir? Amerikan Kozmetik Diş Hekimliği Akademisi’nin yaptığı araştırma bize bu soruyla ilgili bir takım veriler sunuyor.

Söz konusu araştırmada katılımcılara sağlıklı ve kötü dişleri olan insan fotoğrafları gösterilirken bu insanlardan hangilerinin daha başarılı odluklarını tahmin etmeleri istenmiş. Katılımcıların büyük çoğunluğunun sağlıklı dişleri ve güçlü gülümsemeleri olan insanların başarılı olduğunu düşündüğünü söylemeye gerek yok sanırım.

İLK FIRÇADA AŞK

Diş sağlığının mutlu bir ilişki için önemi diş bakımı eyleminin simgesel yanıyla da oldukça bağlantılı. Ünlü televizyon dizisi House M.D.’nin ana karakteri Eric Foreman’ın bir keresinde söylediği gibi: “Dişlerinizi 30 yıl boyunca yanınızdaki insanla birlikte fırçalayın. İşte aşk budur.”

Oldukça metaforik görünse de Ağız Sağlığı Vakfı internet üzerinden yaptığı anket ile Foreman’in aforizmasının gerçekliğinin peşine düştü. İnternet kullanıcılarına “Dişlerinizi partnerinizle birlikte mi fırçalıyorsunuz” sorusu yöneltilirken yanıtlar yüzde 11, “Her zaman”, yüzde 17 “Çoğu zaman”, yüzde 22 “Arada sırada”, yüzde 50 ise “Asla” olarak verilmiş. Vakıf bunun üzerine beraber diş fırçalamanın çiftlere yönelik beş faydasını sıraladı. Gelin bir göz atalım:

Göz teması: Diş fırçalamak sessiz bir eylemdir ama sevdiğiniz kişiyle göz teması kurarak bağlarınızı güçlendirebilirsiniz.

Eğlenceli diş sağlığı: Açık konuşalım, ağzınız diş macunu doluyken konuşmak hem çok zordur hem de çok eğlenceli.

Düzgün fırçala: Hepimiz zaman zaman diş fırçalarken işin kolayına kaçarız. İşte bunu engelleyebilecek bir kişi!

Unutmazsınız: Beraber diş fırçalamanın en güzel yanlarından birisi dişlerinizi unuttuğunuzda hatırlatacak birinin olması.

Öpüşmeyle sonlandırın: Kim, dişini yeni fırçalamış sevgilisinin dudağına bir öpücük kondurmak istemez ki?