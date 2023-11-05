Balık mevsim başladı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:46

Güncelleme: 05.11.2023 - 09:49

Besin değeri oldukça yüksek, her hali de lezzetiyle sofralarımızda ziyafete aracı olan balığın başta beyin ve kalp olmak üzere birçok konuda faydaları biliniyor. Ancak balık, mevsimine göre tadı değişen bir besin.

Sonbaharın gelmesiyle balık sezonu da açıldı diyebiliriz. Deniz suyu soğumaya, balık tezgâhları da dolmaya başladı. Sofralarda güzel bir balık ziyafeti çekmek için elbette en önemli nokta doğru mevsimde doğru balığı tüketmek ama bir o kadar pişirme taktikleri de önemli. Balık keyfinizi bir üst seviyeye çıkarmak için size bazı püf noktalardan söz edeceğim. Afiyetle…

TAZESİNİ KOKUDAN ANLARSINIZ

Balığın pişirilmeyecek kadar eski olduğunun en belirgin işareti kokusudur. Taze balık tuzlu su veya maden suyu gibi kokmalıdır. Sert ete ve canlı cilde sahip balıkları arayın.

ÇOK ÇEVİRMEDEN PİŞİRİN

Balığı çok çevirmeden doğru ısıda ve doğru sürede pişirin. Pişirdiğiniz balığa bir çatalla dokunduğunuzda derisi kolayca ayrılıyorsa ve sulu bir görünümü varsa, ideal şekilde pişmiş demektir.

DÜŞÜK ISI NEMİ KORUR

Deniz ürünleri diğer etlere göre daha hızlı pişer ve çok yüksek ısı kullanırsanız kolayca kuruyabilir. İster tavada ister ızgarada pişirin diğer etlere göre daha düşük bir ısı kullanın. Izgara yapmayı planlıyorsanız nemi korumak ve kömür tadını çok fazla absorbe etmediğinden emin olmak için folyoya sarmayı deneyin.

ÇİZİK ATARKEN DİKKAT

Balığın çabuk pişmeni istiyorsanız bıçakla çizik atabilirsiniz ancak suyunu kaybetmemesi için bu çiziklerin derin olmamasına dikkat etmelisiniz.

MARIİNE VEYA LİMON

Marine etmek en ideal çözüm ancak bunun için zamanınız yoksa ızgaraya limon dilimleri dizip, balıkları limon üzerine yerleştirerek pişirebilirsiniz. Limon, ızgara ve balık arasında kalkan görevi görürken balığınıza da lezzet katar.

BUĞULAMANIN PÜF NOKTASI

Buğulama yaparken borcama eklediğiniz su miktarına çok dikkat edin. Balıkla birlikte koyacağınız diğer malzemeleri borcamın en altına dizin böylece balıkla suyun teması kesilmiş olur.

TEMİZLEME ÖNERİSİ

Balığın üzerindeki pulları temizlemek isterseniz balığınızı ıslattıktan sonra bu işlemi yapmanız daha kolay hale gelir.

DEFNE YAPRAĞI KOKUYU GİDERİR

Evde balık pişirme sırasında oluşabilecek kokuyu önlemek için balık pişerken fırın tepsisine bir tutam defne yaprağı koyun.

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE?

İLKBAHAR: Kalkan, kefal, barbun, tekir, iskorpit, kılıç

YAZ: Sardalya, orfoz, trança, çingene palamudu

SONBAHAR: Mezgit, lüfer, levrek, palamut, uskumru, sazan, çipura

KIŞ: Hamsi, kalkan, lüfer, palamut, izmarit, mezgit, torik, istavrit, çipura

ŞEF HAZER AMANİ’DEN LEVREK BUĞULAMA

MALZEMELER

- 3 adet domates

- 4 diş sarımsak

- 3 adet kereviz sapı

- 1 adet soğan

- 1 adet fileto levrek

- 1 adet limon

- Defne yaprağı

- Sızma zeytinyağı

- 2 dal maydonoz

- Karabiber

HAZIRLANIŞI