Balık mevsim başladı
Balık tezgahlarının zenginleştiği mevsim olan sonbahar geldi ve balık sevdalılarının akıllarında yine deli sorular. Hangi mevsimde yenir, n asıl pişerse kurumaz, koku evden nasıl çıkar... İşte her yönüyle balık sofrası.
Besin değeri oldukça yüksek, her hali de lezzetiyle sofralarımızda ziyafete aracı olan balığın başta beyin ve kalp olmak üzere birçok konuda faydaları biliniyor. Ancak balık, mevsimine göre tadı değişen bir besin.
Sonbaharın gelmesiyle balık sezonu da açıldı diyebiliriz. Deniz suyu soğumaya, balık tezgâhları da dolmaya başladı. Sofralarda güzel bir balık ziyafeti çekmek için elbette en önemli nokta doğru mevsimde doğru balığı tüketmek ama bir o kadar pişirme taktikleri de önemli. Balık keyfinizi bir üst seviyeye çıkarmak için size bazı püf noktalardan söz edeceğim. Afiyetle…
TAZESİNİ KOKUDAN ANLARSINIZ
Balığın pişirilmeyecek kadar eski olduğunun en belirgin işareti kokusudur. Taze balık tuzlu su veya maden suyu gibi kokmalıdır. Sert ete ve canlı cilde sahip balıkları arayın.
ÇOK ÇEVİRMEDEN PİŞİRİN
Balığı çok çevirmeden doğru ısıda ve doğru sürede pişirin. Pişirdiğiniz balığa bir çatalla dokunduğunuzda derisi kolayca ayrılıyorsa ve sulu bir görünümü varsa, ideal şekilde pişmiş demektir.
DÜŞÜK ISI NEMİ KORUR
Deniz ürünleri diğer etlere göre daha hızlı pişer ve çok yüksek ısı kullanırsanız kolayca kuruyabilir. İster tavada ister ızgarada pişirin diğer etlere göre daha düşük bir ısı kullanın. Izgara yapmayı planlıyorsanız nemi korumak ve kömür tadını çok fazla absorbe etmediğinden emin olmak için folyoya sarmayı deneyin.
ÇİZİK ATARKEN DİKKAT
Balığın çabuk pişmeni istiyorsanız bıçakla çizik atabilirsiniz ancak suyunu kaybetmemesi için bu çiziklerin derin olmamasına dikkat etmelisiniz.
MARIİNE VEYA LİMON
Marine etmek en ideal çözüm ancak bunun için zamanınız yoksa ızgaraya limon dilimleri dizip, balıkları limon üzerine yerleştirerek pişirebilirsiniz. Limon, ızgara ve balık arasında kalkan görevi görürken balığınıza da lezzet katar.
BUĞULAMANIN PÜF NOKTASI
Buğulama yaparken borcama eklediğiniz su miktarına çok dikkat edin. Balıkla birlikte koyacağınız diğer malzemeleri borcamın en altına dizin böylece balıkla suyun teması kesilmiş olur.
TEMİZLEME ÖNERİSİ
Balığın üzerindeki pulları temizlemek isterseniz balığınızı ıslattıktan sonra bu işlemi yapmanız daha kolay hale gelir.
DEFNE YAPRAĞI KOKUYU GİDERİR
Evde balık pişirme sırasında oluşabilecek kokuyu önlemek için balık pişerken fırın tepsisine bir tutam defne yaprağı koyun.
HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE?
İLKBAHAR: Kalkan, kefal, barbun, tekir, iskorpit, kılıç
YAZ: Sardalya, orfoz, trança, çingene palamudu
SONBAHAR: Mezgit, lüfer, levrek, palamut, uskumru, sazan, çipura
KIŞ: Hamsi, kalkan, lüfer, palamut, izmarit, mezgit, torik, istavrit, çipura
ŞEF HAZER AMANİ’DEN LEVREK BUĞULAMA
MALZEMELER
- 3 adet domates
- 4 diş sarımsak
- 3 adet kereviz sapı
- 1 adet soğan
- 1 adet fileto levrek
- 1 adet limon
- Defne yaprağı
- Sızma zeytinyağı
- 2 dal maydonoz
- Karabiber
HAZIRLANIŞI
İlk olarak buğulamanın içerisinde kullanacağınız sarımsak ve soğanları ince ince dilimleyin.
Ardından zeytinyağını tencereye alarak önceden dilimlediğiniz malzemeleri soteleyin.
Tencerenin içerisine ince kıyılmış maydanoz, kereviz sapı ve rendelenmiş domatesleri ilave ederek kavurun. Üzerine iki su bardağı su ekleyin.
Fileto levrek, karabiber, defne yaprağı, limon ve tuzu ilave edip yaklaşık 20 dakika pişirdikten sonra servis tabağına alabilirsiniz.
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