Başka bir dünyadan sesler

Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:49

Güncelleme: 26.01.2025 - 11:49

Sinematik bir müzik şöleni: Kaleida

Atmosferik melodileriyle dinleyenleri bir filmin içindeymiş gibi hissettiren Kaleida, 2013’te Londra’da bir barda kurulmuş. İngiliz vokal Christina Wood ve Alman klavyeci Cicely Goulder’den oluşan ikili özellikle “John Wick” film müziklerinde yer alarak hayran kitlesini genişletti. 11 Şubat’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta İstanbullu müzikseverler ile buluşacak topluluk ile öncesinde keyifli bir sohbet yaptık.

- Son albümünüz "In arms"ın hayranlar ve eleştirmenler tarafından aldığı tepkilerden memnun musunuz?

Cicely Goulder: Gerçek hayranlarımız tarafından çok sevildiğini hissediyoruz ve bundan mutluyuz. Hayranlardan müziğimizin ve bu albümün zor zamanları atlatmalarına nasıl yardımcı olduğuyla ilgili çok sayıda harika mesaj alıyoruz. Bunları görünce işimizi iyi yaptığımızı hissediyoruz.

- Birbirinizle nasıl tanıştınız? Sizce bu tanışma bir nevi kader miydi?

Christina Wood: Bir arkadaşımız bizi epostayla aracılığıyla tanıştırdı. Uzun zamandır birlikte çalışabileceğim birini arıyordum. Endonezya'da çevre danışmanı olarak çalışıyordum ve Cicely ile Londra'ya döndüğümde bir barda buluştuk, hemen ertesi gün birlikte çalışmaya başladık. Üzerinde çalıştığımız ilk parça, “In Arms”ta yer alan "Seagull Nun"dı! Hemen müzikal bir kimyamız oluştu. Kader mi bilmiyorum ama kesinlikle ilahi zamanlamaya inanıyorum!

PANDEMİDE ZOR GÜNLER

- Pandemiden sonra Kaleida zor zamanlar geçirdi. Sanırım grubu neredeyse ara verecektiniz. Zorluğun üstesinden nasıl geldiniz?

C. Wood: Yalnızca egomu ve proje için sahip olduğum tüm beklentileri aşmaya çalıştım. Temel olarak projeyi başka bir seviyeye taşımaya çalıştığım yıllardan sonra gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve Covid sırasında yayımlanan albümün beni gerçekten yıprattığını hissettim. Hiçbir gösteri yapamamanın ve Londra ve Cicely'den uzakta, Florida'da yaşamanın beni sıkışmış hissettirdiğini hissettim. Ancak bir süre ara verdikten sonra daha tazelenmiş bir şekilde geri döndük ve tekrar çalışabildik. Müzik benim için kurtuluş ve her şey tanınma ve yayın sayılarıyla ilgili değil. Başarmak ve icra etmek yeterli.

- Birçok kişi sizi John Wick film müziklerinden tanıyor ama aslında Kaleida birçok film müziğinde yer aldı. Sizi film ve diziler için uygun kılan nedir?

C. Wood: Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Birçoları müziğimizin sinematik olduğunu söylüyor. Belki de bir şekilde çok fazla atmosferik ve hikâyelerin ortaya çıkması için çok fazla alan var

- İstanbul'da sahne alacak olmaktan mutlu musunuz? Seyirci konserden ne bekliyor ve siz seyirciden ne bekliyorsunuz?

C. Goulder: Dört gözle bekliyoruz! Umarız günlük hayattan bir an olsun uzaklaşırsınız, sanatsal özgürlük ve müziğin iyileştirici gücünden faydalanırsınız. Ağlayın ve dans edin! Heyecanlı bir kalabalık bekliyoruz ve onlarla tanışmak için sabırsızlanıyoruz.