Bayrağımızı Erdem ve Gazoz taşıyacak

Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 12:00

Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz ve A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı kaptanı Eda Erden, Paris’teki seremonide bayrağımızı taşıyacak.

Hem bu iki başarılı isim hem de bir diğer madalya umudumuz Busenaz Sürmeneli Cumhuriyet Pazar’a görüşlerini açıkladı.

METE GAZOZ: Okçuluk bir kere zeka gerektiren bir spor. Ben zeki olduğumu düşünüyorum. Anlık olarak karar verebiliyorum ve kararımın arkasında durabiliyorum ve daha fazla düşündüğümü sanıyorum. Finallerde psikolojik olarak savaşı çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Rakibi sinir etme konusunda çok iyi olduğumu düşünüyorum. Ondan daha iyi olduğumu, o ışığı hissettirebiliyorum.

7 buçukta kahvaltı, 8 buçuktan 11'e kadar antrenman. 11'den sonra o gün fitness varsa fitness. Eğer koşu varsa koşu. Sonra rejenerasyon uygulaması. 12 buçukta öğle yemeği. 5'e kadar antrenman, sonra rejenerasyon uygulaması. 7 buçukta da akşam yemeği, sonra dinlenme. Hazırlık dönemim bu şekilde geçti.

Benim takıntılarım var. Mesela ayakkabı. Eğer bir ayakkabıyla iyi attıysam o ayakkabıyı giyerim. O ayakkabıyı giydiğim zaman kötü attıysam bir daha o ayakkabıyı hiç giymem. Günlük hayatta da giymem ama totem değil bunlar. Totem mi oluyor? Ama olmuyor sanırım çünkü değiştirdiğim oluyor ama çok nadir değiştiririm.

Hedefime gelirsek okçuluk branşında tarihte ilk defa iki kere üst üste olimpiyat şampiyonu olan sporcu olacağım.

EDA ERDEM: Ben genellikle maçlara hazırlanmadan önce müzik dinlemeyi çok severim. Makyajım ve saçım hep aynıdır. Tokalarım belirlidir. Giydiğim kıyafetlerim de belirlidir diyeyim. Kendimi iyi hissettiren şeyleri tekrar tekrar yapmayı seviyorum. Hedefimiz ise alabildiğimiz kadar madalya almak.

BUSENAZ SÜRMENELİ: O bayrağı temsil etmek herkesin bence kaldırabileceği bir şey değil. Bence herkesin yapabileceği, herkesin o cesur yüreğinde olan bir şey değil. O yüzden onu en güzel şekilde taçlandırmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. İlk raund kaybediyor muyum? Kaybedebilirim ama maç devam ediyor.

Beni tek tatmin edebilecek şey altın madalya. O yüzden sonuna kadar ne olursa olsun ama sonuna kadar pes etmeden savaşırım. Neden efsane olmayalım ki?

