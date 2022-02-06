Bizim tarzımız da T-Pop

06 Şubat 2022 Pazar, 13:00

- K-Pop ilginiz ne zaman başladı?

Merhaba ben Hilal, Pinkeu Hilal. 21 yaşındayım, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği okuyorum ve 6 senedir K-Pop danslarıyla ilgileniyorum. İlgim 2012 de bir arkadaşım sayesinde başladı. Super Junior - Mr Simple klibini izledikten sonra her bir üyeye hayranlık duymuştum, şarkı söyleyip dans ediyorlardı sonrasında o dönemdeki tüm K-Pop gruplarını tanıyıp şarkılarını ve koreografilerini ezberlemeye başladım. Aslında K-Pop un beni tamamladığını fark ettim.

- Pinkeu Korece pembe anlamına geliyor. Neden pembeyi seçtiniz?

Aslında Korece’de pembenin farklı bir karşılığı var. Pinkeu ismi şuradan geliyor. BTS grubunda bir üye adı Jimin, "Pink" demeye çalışırken "Pinkı" diye telaffuz ediyor. Aslında her Koreli bu şekilde sessiz harfle biten bir kelime olursa "ı" ekliyor ama bu İngilizce de "eu" şeklinde yazılıyor tabii. En sevdiğim renk pembe olduğu için de böyle özel bir şekilde kullanmak istedim.

- K-Pop'tan imaj, dans ve koreografi çok önemli ve bu tarzda isim yapmış gruplar yıllar süren acı verici çalışmalar sonucu başarıyı yakalıyor. Sizin bu alanda kendinizi geliştirme süreciniz nasıl başladı ve devam etti?

Evet uzun süren bir stajyerlik dönemleri oluyor. Dans, sahne hakimiyeti, vokal, rap alanlarında eğitimler alıyorlar. Şirketler elemeler yaparak dans, vokal, rap alanlarında en iyi üyelerle bir grup oluşturuyor. Şirketler ve yetenekli üyeler sayesinde gruplar popülerleşiyorlar. Bense kendi kendimi geliştirip, hedeflerime ulaşmak için çok çalışıyorum. Uzun bir dans geçmişim var ama daha iyi olmak adına profesyonel hocalardan dersler almaya başladım.

- Bir şarkının ve klibin K-Pop tarzında olması için içinde neler barındırması gerekir?

K-Pop’un temelde bir pop müzik türü olmasından başlayalım. Birkaç özelliğiyle alıştığımız pop müzikten sıyrılıyor. Sözler Korece. K-Pop tarzı altyapılar ise normal pop müzikten bence çok farklı. Her üyenin havasına uyabilecek bölümleri var ve dansa çok uygun altyapılar. Ben de danstan geldiğim için K-Pop ta en çok bu ilgimi çekiyor. K-Pop tarzı kliplerde de her zaman bir konsept üzerine çalışılır ve üyeler aslında konsepte uygun şekilde kendi tarzlarını yansıtırlar. Daha renkli, göze çarpan kostümler ve bazı yerlerde dansın ön planda olduğu sahneler olur.

- Sizofren şarkınızın tanımı T-Pop olarak yapılıyor. T-Pop'un bize has özellikleri nedir?

Bu türü T-Pop olarak adlandırıyoruz çünkü pop müzikten bir farkının olduğunu vurgulamak istiyoruz. T-Pop’u alışık olduğumuz pop müzikle, neredeyse tüm dünyada popüler olan K-Pop’un bir karışımı olarak düşünebilirsiniz. Bu alanda ilk olan Şizofren de dansa uygun altyapılar, Türkçe sözler, rap ve vokal bölümleri içeriyor. Klipte ise nakaratta dans kısımları ve en önemlisi K-Pop sanatçılarının dans konusunda yeteneklerini gösterdikleri "dance break" bölümü var.