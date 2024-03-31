Böcekler için!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:00

Altmışların ikinci yarısı, “kapitalizmin izlerini silmek” amacıyla başlatılan “büyük proleter kültür devrimi”nin ilk yılları... Eski rejimin kalıntılarından kurtulmak isteyen ve parti-devlet yönetimini yalnızca siyasi, mali, ticari alanlarda değil, kültürel ve sosyal bakımdan da “güçlendirmeye” çalışan Maocuların başını çektiği, ülkeyi kaosa ve yıkıma sürükleyecek girişimi, “Üç Cisim Problemi”nin anlatısının fitilini ateşleyen bir olayla ekranda görünürlük kazanıyor.

Pekin’de, Batılı teorileri öğrettiği için halka açık şekilde infaz edilen Çinli bilim insanının ölümü sırf kendisinden sonra gelen aydınların değil tüm dünyadaki bilim insanlarını da etkileyecek bir geleceğin ufukta belirmesine yol açıyor.

Çin Komünist Partisi’nin 1966’da başlattığı bu sosyal hareket yalnızca basın-yayın organlarının denetimi veya propagandanın kullanımıyla sınırlı kalmamış eğitimli bir nesle yönelik toplu infazlara varan bir vahşete dönüşmüştü.

Kitabını bu dönemde Çin’deki kültür devriminin yıkıcı etkileri çerçevesinde kurgulayan Çinli yazar Cixin Liu’nun “Üç Cisim Problemi”, “Game of Thrones” yaratıcılarının ellerinde yeni bir fikirle birleştiriliyor ve mekân ile karakterlere yapılan eklemlemelerle çok boyutlu biçim kazanıyor. Öyle ki astrofizikçi Ye Wenjie’nin Çin’de gizli bir kampta giriştiği “uzaylılarla temas” denemesi asırlar ve nesiller boyu sürecek bir olay örgüsünün ilk düğümünü atarken, “GOT” yapımcılarının hikâyeyi Londra’ya taşıması ve ana karakterlerin birini, beş kişiye bölmesiyle birlikte öyküleme karmaşıklaşıyor.

BİLİM İNSANLARI İNTİHAR EDİYOR

Açılışı Çin’de yapıp günümüze gelen hikâye, tüm dünyada bilim insanlarının anlaşılamaz intiharlarıyla gizemini perçinliyor. Özel istihbarat memuru Da Shi ile izleğe halihazırda giydirilmiş olan dedektiflik kaftanı eski arkadaşlar olan nanoteknoloji uzmanı Auggie, araştırmacı Saul, fizik öğretmeni Will, bilim insanı Jin ve Jack ile fizik teorilerinin, sanal gerçeklik oyunları ve bilgisayar teknolojilerinin iç içe geçtiği bir yapıya kavuşuyor.

Karakterlerin çeşitlendirilmesiyle gelen dramanın yanı sıra, insanlığın geleceği için kararlar almak zorunda kalan insanların yaşamları ve aralarındaki ilişkiler, Liu’nun yoğun bilimkurgu bilmecesini yepyeni dinamiklerle besliyor. Böylelikle hikâye okuyucular için köklü değişikliklerle buluşturulmuş görünse de televizyona uyarlanması zor olan bir eserin “sadeleştirilmesine” de olanak tanıyor.

Çin’de başlayan ve ilkin Agguie’nin “geri sayımı” izlenimi veren dizi, daha sonra Jin’e açtığı alanla nefis bir ivme kazanıyor ve arkadaşlar arasındaki gelişmelerle, beş karakter tercihinin ne denli işlerlik kazandığını kanıtlıyor. Dahası, “GOT” sezon finallerini aratmayan bir sahneyle olağanüstü bir kırılma gerçekleştiren hikâye, insanlığın geleceği için “her şey mubah” fikrini de tartışmaya açıyor.

İklim değişikliğinin, artık gelecekte değil yaşantımızın tam ortasında bir tehdit olduğu bir dönemde ufukta görünen bir uzaylı istilası daha az korkutucu ancak bizden teknoloji olarak çok önde olan bu dünya dışı varlıklar geldiğinde hâlâ bir dünyamızın olup olmayacağı sorusu sanırım en ürkütücü gerçeklik haline geliyor.

“Üç Cisim Problemi”, birden fazla türü bir araya getiren öykülemesi ile baş döndürücü bir bulmacaya, kendisini savaşa hazırlayan bir dünyaya ve bu savaşın ahlaki ve sosyal boyutlarına yönelik göz kamaştırıcı fütürist bir anlatı ve yeni filizlenmelere gebe bir dizi. Kendi dünyasını yok eden “böcekler” için tüm bu savaşımın değip değmeyeceğini ise zamanla öğreneceğiz. “Üç Cisim Problemi”ni Netflix’te izleyebilirsiniz.

PUANIM: 7.5/10