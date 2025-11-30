Borusan sürdürülebilirlikte çıtayı yükseltti

Borusan Holding, “İklim, İnsan, İnovasyon ve Yönetişim” başlıkları altında şekillenen kapsamlı bir stratejiyle, 2053 yılına kadar “Net Sıfır emisyon hedefi”ni, eşit temsiliyet ilkesini ve sürdürülebilir tedarik zinciri dönüşümünü merkezine aldı.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, yeni dönem vizyonunu şöyle özetledi: “İklim, insan ve inovasyonu korurken, artık yönetişimi işin merkezine alıyoruz. 81 yıllık geçmişimiz ve 200 yıllık vizyonumuzla geleceğe ilham vermeye devam edeceğiz.”

Ateş ve ekibi ile Borusan Holding’in merkezi olan Perili Köşk’de buluştuk ve küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Ateş’in verdiği bilgilere göre Borusan, 2021 baz yılına göre sera gazı emisyonlarını yüzde 96 azaltarak 2053’te Net Sıfır hedefliyor. Aynı yıl için kadın lider oranını yüzde 50’ye, kadın ofis çalışan oranını yüzde 50’ye, saha ve fabrika kadın çalışan oranını yüzde 30’a çıkarma hedefi koydu.

SU VE DÖNGÜSELLİK

İklim alanında Borusan’ın öncelikleri iklim değişikliğiyle mücadele, atık yönetimi, biyoçeşitlilik ve su yönetimi: 2034’e kadar su tüketimini yüzde 30 azaltmak, geri dönüştürülen su miktarını yüzde 80 artırmak, her yıl ortalama dokuz döngüsel ekonomi projesini hayata geçirmek hedefleniyor.

BORUSAN EŞİTTİR’DEN BORUSSAN ÇEK’E

Borusan’ın toplumsal cinsiyet eşitliği markası “Borusan Eşittir”, 2025 itibarıyla “Borusan ÇEK” (Çeşitlilik–Eşitlik–Kapsayıcılık) modeline evrildi. Bu yeni dönemde sadece cinsiyet değil engellilik, kuşak farkı ve farklılıkların tüm boyutları kapsanıyor. Tüm işe alım, liderlik ve performans süreçleri bu bakış açısıyla düzenlendi.

KÜLTÜR DÖNÜŞÜMÜNDE KALICI MODEL

2022’de başlayan BorusanX Kurum Kültürü Projesi, 2024’te tüm grup şirketlerinde tamamlandı. Açık iletişim, ortak akıl ve katılımlı yönetim ilkelerini temel alan proje kapsamında Kültür Elçileri mekanizması kuruldu.

GELECEĞE İLHAM

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, toplumsal fayda yaratan girişimleri destekliyor. Etki analizi sonuçlarına göre katılımcı memnuniyeti yüzde 95, her 1 TL’lik yatırım 4.34 TL sosyal fayda yaratıyor.

ADİL PAYDAŞLIK

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Platformu aracılığıyla tedarikçiler sürdürülebilirlik değerlendirmesine tabi tutuluyor. Uyum sürecindeki işletmelere teşvik mekanizmaları uygulanırken minimum sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamayan tedarikçilerle çalışılmıyor.