Bu topraklarda lüksün tarihi
Anadolu’da lüks üretim ve tüketimin 500 yıllık tarihine odaklanan ve bu yolculuğun izini süren “Golden Opulence: 500 Years of Luxury, Lüksün İzinde: Anadolu’da 500 Yıllık Bir Yolculuk” belgeseli Netflix Türkiye ile Netflix MENA’da yayıma girdi.
Türkiye’de lüks mirasının derinliğini, Anadolu’dan Avrupa’ya uzanan etki gücünü; moda, kültür sanat, mimari, gastronomi gibi farklı alanlardan isimlerin görüşleriyle izleyici ile buluşturmayı amaçlayan belgesel 50. yılını kutlayan Beymen tarafından yaşama geçirildi.
Daha önce sergi ve kitap olarak da sunulan serinin tnaıtımı ise belgeselde eyr alan isimlerin katılımı ile İstanbul Beyoğlu’ndaki neolokal’de yapıldı.
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