Bu topraklarda lüksün tarihi

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:39

Güncelleme: 23.06.2024 - 11:39

Türkiye’de lüks mirasının derinliğini, Anadolu’dan Avrupa’ya uzanan etki gücünü; moda, kültür sanat, mimari, gastronomi gibi farklı alanlardan isimlerin görüşleriyle izleyici ile buluşturmayı amaçlayan belgesel 50. yılını kutlayan Beymen tarafından yaşama geçirildi.

Daha önce sergi ve kitap olarak da sunulan serinin tnaıtımı ise belgeselde eyr alan isimlerin katılımı ile İstanbul Beyoğlu’ndaki neolokal’de yapıldı.