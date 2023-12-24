Büyüğü küçüğü olmaz

Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 12:00

Yıl bitiyor, geçmiş yılın hatıraları gelecek yılın umutlarına karışıyor. Geçmişle geleceği bir birine bağlayan en güzel şey sevdiklerimizle birlikte olmamız. Bu birlikteliği kutsayan en güzel gelenek de birbirimize verdiğimiz hediyeler. Yılbaşı sevdiklerimizi mutlu etmek için en güzel zaman. Mutluluğun en büyük kaynaklarından biriyse karşılık beklemeden verilen bir hediye. Peki bu mutluluk ritüelinin biraz kökenlerine gidersek neler görürüz?

İlk olarak Roma İmparatorluğu’nda hediye örneklerine rastlanıyor. Bu dönemde hediyenin gelenek haline geldiği söylenir. Romalılar, tatlı ve huzur dolu bir yıl geçirmek için bir mektubun içine hurma, bal gibi yiyecekler koyup dostlarına gönderirmiş. Avrupa’daki yazılı metinlerde ise ilk hediye örneklerine 1600’lü yıllarda rastlanıyor.

1800’lü yıllarda ise Noel ve Noel baba kavramının iyice oturmasıyla hediyeleşme geleneği tamamen toplum içinde yer edinmiş. İmparatorlukların hediye olarak toprak alıp verdiği görülmüş.

SUNUM DA ÖNEMLİ

Hediye kültürü geçmişten günümüze farklılık göstererek gelse de hediye alıcısının sevinç ve şaşkınlık anı paha biçilemez.

Eskiden mağazadan hediye alır, aldığımız ürün paketlenirken bile heyecanlanırdık. Hediyeyi vereceğimiz yakınımızın mutluğunu düşünür daha da keyiflenirdik. Bir yandan da nasıl sunacağımıza kadar planlar yapardık. Çünkü hediyeyi seçmek kadar onu sunmak da değerlidir. Ayrıca hediyeyi verirken tutumunuz her şeyden daha değerli.

ÇEVRIMİÇİ HEDİYE MODA

Günümüzde ise yaşamın her alanına etki eden teknoloji, hediye vermek için önemli bir ölçüt durumuna geldi. Nasıl mı? Sevdiğiniz bir markanın internet adresi üzerinden beğendiğiniz ürünün siparişini tamamlarken “hediye paketi”ni seçtiğinizde marka sizin adınıza hediyenizi alıcıya gönderiyor.

KARTPOSTALLAR GERİ DÖNDÜ

Sosyal medya içerik üreticisi Cansu Efe ile 2024’ün hediye akımlarını konuştuk.

- Bu yılın öne çıkan hediyeleri neler?

Kozmetik ve parfümeri markalarının yeni yıldaki cezbedici indirim kampanyaları hediye almak için harika birer seçenek. El yapımı, kişiye özel hazırlanmış paketler son derece dikkat çekici akımlar arasında. Moda ve dekorasyonda ise retro esintisi öne çıkıyor. Bu durum ise hediyeleşmeye yansıyor. Örnek vermek gerekirse yeni yıl tebrik kartları tekrar moda oldu.

Hem de o çocukluğumuzda hatırladığımız simli, nostaljik, kış kartpostalı olanlarından. Müzik kutuları, kar küreleri ve minik müzikli atlı karıncalar şu sıralar inanılmaz ilgi görüyor. Retro demişken pikap ve plaklar da evlerde yerini almaya başladı. Bunu yanı sıra kişiye özel tasarlanmış seramikten kahve bardakları, el yapımı olan yeni yıl kurabiyesi, çikolata, telefon kabı, aromaterapi parfüm, oda kokusu ve mum alışveriş listesine eklenenlerden. Ayrıca akımların içinde doğa dostu hediyeler de var. Baktığımızda bir çok marka bu konuda kendini baştan aşağı yeniledi. Çünkü artık bizler ne doğaya ne hayvanlara zarar veren içerikli ürünler tercih etmiyoruz. Daha çok geri dönüşümlü hediyeler tercih edilirken hediye paketlemesinde bile (kumaş, kese, file ve bez torbalar kullanarak) karbon ayak izimize dikkat ediyoruz.

- Teknolojinin hediye alanındaki yeri nedir? Teknoloji neler sunuyor ?

İlk aklıma gelen hediyenin ulaşım kolaylığı ve yapay zekânın önerileri. Teknoloji, her anlamda insanlar arasında hediye alışverişindeki mesafeyi kısaltıyor. Yapay zekâ hediye önerisi sistemiyle ilginç fikirler sunuyor. Kişinin hobisi, sevdiği renkler ve yaşam tarzı gibi bir çok etkeni analiz ederek özel bir hediye listesi çıkarabiliyor. Mutlu bir başlangıç için yeni yılda hediyeleşmek çok kıymetli. Şimdiden herkese sevdikleri ile harika bir yıl diliyorum. 2024 yılı muhteşem geçsin!

YAŞAMLARA DOKUNUN

Hediye almak yerine, sevdiğiniz biri adına sosyal sorumluluk için çalışan bir kuruma bağış yapmak da bir seçenek. Böylece yeni yıl dilek ve umutlarınızı başka insanların yaşamlarına dokunarak büyütüp paylaşabilirsiniz.

İşte bazı öneriler:

- Nitelikli eğitim olanağı olmayan, annesi veya babasını yitirmiş çocukları, gençleri yetiştiren eğitim kurumlarına bağış yapabilirsiniz. Bir kalem, kitap, defter, silgiyle bir çocuğun yaşamını değiştirebilirsiniz.

DARÜŞŞAFAKA: www.darussafaka.org

TEGV: www.tegv.org/

- Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’ndan (TEMA) fidan bağışı yaparak hem doğaya hem de sevdiğinize anlamlı bir hediye verebilirsiniz.

TEMA https://www.tema.org.tr

- İşkenceden kurtarılan canlara, yasaklı ırklara ve sokakta yaşayamayacak kadar güçsüz kalan minik dostlarımıza ev sahipliği yapan kurumlara bağış yapabilirsiniz.

HAÇİKO: www.haciko.org.tr

HAYTAP: www.haytap.org

THKD: www.thkd.org.tr