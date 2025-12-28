Çocukla yılbaşı geçirme rehberi

Ömür Kurt - omurkurt@gmail.com

1 - Ailece yılbaşı yemeği

Yeni yıl gecesi ailece yemek yemek bir gelenektir ve bu özel gece için dünyanın hemen her yerinde çok özel sofralar hazırlanır. Yeni yıla girerken ailenin bir arada olması, gelecek yılı da bir arada geçirmek için güzel bir işaret sayılır. Siz de bu yılbaşında çocuklarınızla birlikte güzel bir sofra hazırlayın, yeni yıl hayalleriniz hakkında sohbet edin.

2 - Film izleyin

Yeni yılda film izlemenin keyfi başka. Hem çocukların hem de sizin hoşunuza gidecek filmler: “Klaus: Sihirli Plan”, “Hediye Operasyonu”, “Elf”, “Kutup Ekspresi”...

3 - Oyun oynayın

Oyun oynamak büyük küçük herkesi hayata bağlıyor, mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Yılbaşı gecelerinin geleneksel oyunlarını oynayarak eğlenin. Tombala, Tabu, Monopoly ve İsim-Şehir-Hayvan oyunları hem sizin hem de çocukların çok hoşuna gidecek.

4 - Karaoke yapın

Sevdiğiniz şarkıları karaoke ile seslendirin. Hem eğlenin hem de yeteneğinizi gösterin.

5 - Sessiz sinema oynayın

Hem çok eğlenceli hem de yaratıcı bir oyun olan sessiz sinema, çocukların etkili iletişim becerilerini geliştiriyor ve kendilerini iyi ifade edebilmeleri için fırsatlar sunuyor. Bu oyunla anlatmak istedikleri sözcükleri konuşmadan anlatıyorlar. Takımlarınızı kurun, oynamaya başlayın.

6 - Dans edin

Dans etmek hem enerjinizi atmanıza hem de enerji toplamanıza yardımcı olur. Sevdiğiniz müzikler eşliğinde keyfinizce dans edin. Bu etkinlik çocukların da çok hoşuna gidecek.

7 - Çocuklarınızın arkadaşlarını eve davet edin

Çocuklar, yakın arkadaşlarıyla zaman geçirmeye bayılır. Yılbaşı gecesi, çocuklarınızın yakın arkadaşlarını ve ailelerini eve davet edin. Birlikte zaman geçirin, oyun oynayın, sohbet edin. Yeni yıla sevdiklerinizle girin.

8 - Hediyeleşin

Hediyeleşmek büyük küçük herkesi mutlu eder. Yeni yıl akşamı, sevdiklerinize armağanlar verin. Armağanları seçerken, çocukların fikirlerini alın. Böylece çocuklar hediye vermenin, bir kişiyi tanımakla doğru orantılı olduğunu da öğrenmiş olacaklar.

9 - Cesaret mi, gerçek mi?

Yılbaşı gecesinde birbirinize “Cesaret mi yoksa gerçek mi?” diye sorun. Cesareti seçenden cesurca bir şey isteyin, gerçeği seçene ise bir soru sorun. Bakalım kim ne söyleyecek?

10 - Hayaller kavanozu

2026 yılından beklentilerinizi veya hayallerinizi küçük kağıtlara yazıp katlayın. Sonra da onları bir kavanoza atıp karıştırın. Yılbaşı gecesi bu kavanozu evdekilere uzatın. Herkes bir kâğıt çeksin. Sonra da çıkan hayallerin kime ait olduğunu tahmin etmeye çalışın. İsterseniz doğru tahmin edenlere küçük hediyeler de verebilirsiniz.

EVDE DENEYİN

Yeni yıl hazırlıkları için geri dönüşüm malzemeleriyle evlerinizi süsleyin. Atık kartonlardan kalpler, yıldızlar, hilâller yapın, boyayın ve pencerelerinize, camlarınıza veya evinizdeki bitkilerinize asın.

HAFTANIN KİTABI

“Ejderhalar, Ağaçlar ve Dedem” unuttuğumuz birçok değeri hatırlatıyor bize. Üstelik bir dede ile torunun kuşak farkına karşın ortaklaşan çocukluğunu da…

Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

Yazar: Yekta Kopan

Yaş: 9+

Sayfa: 88

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

“Elf Müzikali”

Yer: Ankara-Congresium

Tarih: Bugün

Saat: 13.00

Yaş: 5+

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta Ayhan Öztürk’ün “Yerli Malı” şarkısını dinleyip bu şarkı hakkında sohbet edin. Sizce neden böyle bir şarkı yazılmış olabilir? Çocuklarınıza, torunlarınıza sorun.