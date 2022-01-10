Çocuklar, çamur ve Rodin

10 Ocak 2022 Pazartesi, 10:59

Çamur doğanın çok rahat ulaşılabilir bir parçası öyle değil mi? Şehirde yaşıyorsanız hafta sonu toprağın olduğu bir alana gidip piknik yapmak isteyebilirsiniz. Azıcık suyu toprağa döktüğünüzde ihtiyacınız olan çamuru doğa hemen istediğiniz kıvamda size verecektir. Üstelik negatif enerjinizi de aldığı için ayrıca bir mutluluk ve rahatlama sağlayacak. Yani bonus aktivite! Köyde yaşıyorsanız bu kadar uğraşa zaten gerek olmayacaktır.

Her yeriniz toprak olacağından tarif vermeme bile gerek yok. Muhtemelen benden daha deneyimlisiniz çamur yapım aşamasında. Demek neymiş, sanat salt zenginlere özel değilmiş. Sanat ulaşılabilirmiş. Sanat doğalmış. Sanat sağlıkmış. Sanat mutlulukmuş. Böyle gider..

Elif İnal, 6 yaş, İstanbul



Peki esas soruya gelecek olursak, “Siz hiç çamurla Rodin heykelini yeniden yarattınız mı? Hem de 6 yaşında!” Daha detaya hiç girmeye gerek dahi duymadan haftanın görevini veriyorum. Yaşadığınız yere en yakın topraklı bir alana gidip kendinizi ve çocuklarınızı salıveriyorsunuz.. Sırt üstü uzanıp bir güzel gökyüzünü izliyorsunuz. Hava kış ve yağmur mu yağıyor? O zaman uzanmadan göğe bakarak yağmuru yüzünüzde hissettikten sonra bir parça çamur bulup etraftan, -doğaya zarar vermeden- alıp başlıyorsunuz canınız ne isterse onu yapmaya. Belki birbiriniz, belki o gün sizi en mutlu eden şey, belki de yalnızca zihninizden dökülenler..



Keyifli yaratmalar!



Kübra Müjde



Instagram: @kubramujde