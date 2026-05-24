Çocuklar evcil hayvanlardan çok şey öğrenir

ÖMÜR KURT

Hayvan sevgisi bir çocuğu iyi bir insan yapmaya yeter de artar bile. Çünkü hayvan sevgisi olan bir çocuk diğer canlılara karşı da sevgi ve saygı duyuyor. Sorumluluk alıyor, bir canlının yaşamını sürdürebilmesi için yeni fikirler geliştiriyor, çözüm arıyor, çevresinde olup biten haksızlıklara karşı çıkıyor, tepki gösteriyor.

Evcil bir hayvan beslemek çocukların sosyal duygusal yönlerini geliştiriyor, özgüvenini artırıyor, iletişim becerilerini olumlu yönde etkiliyor, sorumluluk aldığı için kendi başının çaresine bakabilen yetişkinler olmasına aracılık ediyor! Peki, hangi hayvan çocuğun hangi yönünü geliştirir. İşte türlere göre öneriler.

Klinik Psikolog Ramazan Saygın Şimşek öneriyor…

SORUMLULUK ALMAK

Evcil hayvan besleyen çocukların empati duygularının geliştiği, sorumluluk bilincinin arttığı, duygusal ve doğa zekâlarının geliştiği ve bağışıklık sistemlerinin güçlendiği bilimsel olarak kanıtlandı. İşte evcil hayvanların türlerine göre çocukların kazanacağı beceriler:

Akvaryum balığı: Akvaryum, çocukların odaklanma ve dikkat becerilerini artırır. İhtiyaç olduğu zamanlarda akvaryumun suyunu temizlemek, balıklara yem vermek sorumluluk becerilerini geliştirir ve balıkları izlemek de onları rahatlatır.

Köpek: Çocukların iletişim becerilerini artırmak için en iyi evcil dostlar köpeklerdir. Çünkü köpekler çocukların sosyal yönünü, iletişim becerilerini, özgüvenini ve duygusal zekâsını geliştirir. Çok iyi bir dost olurlar ve çocukların merhamet duygularının gelişimine katkı sağlarlar.

Kedi: Kediler de iletişim becerisi çok yüksek olan hayvanlardır. Kedileri okşamak terapi etkisi yaratır. Ayrıca bakımını üstlenmek, sorumluluk bilincini de geliştirir.

Muhabbet kuşu, kanarya, papağan: Kuşkusuz ki evcil kuşların bakımı diğer hayvanlara göre daha kolaydır. Sürekli neşeli ve iletişime açık olan hayvanlardır. Bu da çocukların olumlu duygularını geliştirir. Evde bir kuş sesinin olması çocuklara iyi gelir ve kimi zaman kapılabilecekleri yalnızlık duygusunu önler.

Hamster: Bakımı için özel bilgilere sahip olunması gerektiğinden çocukların özellikle merak duygularının ve doğa zekâlarının artmasına yardımcı olur, araştırma ve inceleme yapmalarına katkı sağlar.

Su kaplumbağası: Su kaplumbağalarının bakımı da araştırma yapmayı gerektirdiği için çocukların bilimsel becerilerinin gelişmesini sağlarlar. Çocuklar su kaplumbağası türlerini, yaşam alanlarını ve bu sevimli canlıların hayatına dair çok özel bilgileri öğrenmeye gereksinim duyarlar. Bu durum ayrıca gözlem duyguları ve sorumluluk hissiyatları gelişir. Çok yavaş hareket eden hayvanlar olduklarından sabır duygusunu geliştirmeye yardımcı olur.

Tavşan: Birbirinden farklı türlerde olsan tavşanlar da çocukları araştırma yapmaya yöneltir. Duyarlı, sevimli ve nazik bir hayvan olduğundan çocukların sakin olmaları konusunda model alacakları en iyi örnektir. Ayrıca yumuşak tüylerine dokunmak ve sevmek çocukları rahatlatacaktır.

EVDE DENEYİN

Peçete boyama

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte parmak boya ile peçete boyayın. Sonra da bu peçeteleri kurumaya bırakın. Bakalım ortaya nasıl desenler çıkacak?

HAFTANIN KİTABI

“Eyvah! Zorlu Okul Yolu” birbirinden güzel resimleri ve sıcak metniyle çocukların çok hoşuna gidecek.

Yayınevi: Kronik Çocuk

Yazan: Christian Tielmann

Çeviri: Olcay Mağden

Resimleyen: Dominik Rupp

Yaş: 8+

Sayfa: 80

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

Kum Heykel Müzesi

Çocuklar kumdan heykeller yapmaya bayılırlar. Peki, ya bu heykeller onların boyundan büyükse?

Yer: Antalya-Muratpaşa

Saat: 09.00-19.00

Yaş: 3+

İletişim: (0549) 445 07 77

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte Ayhan Öztürk’ün “Günaydın” şarkısını dinleyerek güne başlayın ve bu şarkı hakkında sohbet edin.