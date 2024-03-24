Çocuklar için su yaşamı farkındalığı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 13:23

Güncelleme: 24.03.2024 - 13:23

Kitapta bir yandan göç etmeye hazırlanırken diğer yandan müsilaja çözüm arayan iki lüferin öyküsü anlatılırken bu yolculuk onları Mersin balığından orfoz ve deniz çayırlarına dek nesli koruma altındaki pek çok deniz canlısına götürüyor. Öykünün kahramanları, Türkiye’nin deniz biyoçeşitliliğini öğrenirken iklim krizi, yasak avcılık ve istilacı türlerle de mücadele ediyor.

İstanbul Üniversitesi’nde su bilimleri mühendisliği, İstanbul Drama Sanat Akademisi’nde yaratıcı drama eğitmenliği ve Haliç Üniversitesi’nde sanat terapisi eğitimleri alan Kodak, “Deniz Dinozorunun Sırrı” kitabıyla bağlantılı olarak yaratıcı drama atölyeleri yapmayı da planlıyor.