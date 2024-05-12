Çözüm sünger kentlerde
İklim krizinin yarattığı aşırı hava olayları Brezilya ve Kenya’da görülmemiş yağış oranlarını ortaya çıkarırken binlerce can kaybına neden oldu. İlerleyen yıllarda artış göstermesi beklenen bu duruma karşı suyu emebilecek biçimde tasarlanan kentler geliştiriliyor.
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini her geçen gün daha
yoğun bir şekilde deneyimlemeye devam ediyoruz. Bir yanda haftalardır Kenya’da
süren aşırı yağışlar sonucu evinden ve canından olanlar bir yanda Brezilya’nın
güneyini yoğun bir şekilde etkileyen sel felaketinin yarattığı kayıplar.
İlk olarak Brezilya’daki kayıp ve hasara bir bakalım. Ülkenin güneyinde yer alan Rio Grande do Sol eyaletinin başkenti Porto Alegre aşırı yağışlardan kaynaklanan Guaiba Nehri’ndeki 5.3 metrelik rekor seviyedeki yükselme nedeniyle sular altında kaldı. Şu ana kadar 80 bin kişi evinden (yerinden) oldu, 70 insan öldü ve kayıplar var, tabii insan türü dışında hayvanlar ve bitkiler de sarsıcı bir yıkıma uğradı.
Vali Leite, Instagram
hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, durumu "kesinlikle benzeri
görülmemiş" olarak nitelendirdi ve soya, pirinç, buğday ve mısır gibi
tarımsal-endüstriyel üretime ev sahipliği yapan eyaletin tarihindeki en kötü
durum olduğunu dile getirdi. Kenya’da ise sel ve heyelanlar, başkent Nairobi de
dahil olmak üzere can kayıplarına ve ağır hasara neden oldu: 2 Mayıs itibarıyla
186 kişinin öldüğü, 133 kişinin kaybolduğu ve 117 binden fazla kişinin yerinden
edildiği bildirildi.
Aşırı yağış kaynaklı sel ve heyelanlar aynı zamanda su
rezervlerini, biyoçeşitliliği ve kent ekosistemini de tehdit ediyor. İklim
değişikliği kaynaklı değişen hava olayları nedeniyle alışılagelen birçok kavram
gibi bir kentin nasıl tasarlanması gerektiği de son yıllarda bolca konuşulan,
üzerine çalışmalar yürütülen bir alan. İklime dirençli kentler nasıl tasarlanır
sorusu epey uzun bir konu, alt başlıklarından birisi ise suya dayanıklılık.
DOĞAYA DAYALI ÇÖZÜM
Sünger kent bir kentin suya dayanıklılığı sünger kent, iklim
değişikliğinin etkilerini azaltmak için yağmur suyunun emilmesi ve depolanması
gibi doğaya dayalı çözümler kullanır. Çin’in kentsel yüzey suyu yönetimine
yaklaşımını tanımlayan sünger kent, ülkenin kentsel alanlarında artış gösteren
sel veya su basması vakalarına çözüm olarak tasarlandı. 2000 yılında Pekin
Üniversitesi Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Fakültesi dekanı ve Turenscape baş
tasarımcısı/kurucusu olan Kongjian Yu tarafından geliştirilen sünger kent
tasarımı 2014 yılında Çin'in devlet politikasının da bir parçası haline geldi.
Turenscape’in giriş yazısı olan bu bölüm ise bana kalırsa insan ve doğa
arasındaki muazzam ilişkiye ilişkin hem pratik hem de şiirsel bir yaklaşım:
“Tu-Ren Çincede iki karakterden oluşur. Tu toprak, toprak
veya toprak anlamına gelirken ren insanlar, insan veya insan anlamına gelir. Bu
iki karakter bir araya geldiğinde turen toprak insanı, toprak ve insan
arasındaki ilişki anlamına gelir. Bizim felsefemiz toprak ve insanlar
arasındaki uyumu tekrardan yaratmak ve gelecek için sürdürülebilir ortamlar
yaratmaktır.”
Küresel ölçekte ise sadece Çin’de değil birçok kentte sünger
kent yaklaşımları uygulanmaya başlandı. Birkaç örnek verecek olursam Auckland
(Yeni Zelanda), Los Angeles (ABD), Berlin (Almanya), İzmir (Türkiye).
Unutmadan, Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre iklim değişikliğine karşı doğa temelli çözümler, mühendislik seçeneklerine göre ortalama yüzde 50 daha uygun maliyetlidir ve gri altyapıya göre yüzde 28 daha fazla katma değer sağlar.
SÜNGER KENTLERİN OLUMLU ETKİLERİ
- Genel su kalitesini artırır.
- Yağmur suyu toplanıp yeniden kullanılabilir.
- Su baskını olasılığını azaltır.
- Mikroiklimi iyileştirir.
- Daha yeşil alanlarla insan ve gezegen sağlığını destekler.
- Yağmur suyunu bir alana yönlendirerek ani sel olaylarını
azaltabilir.
- Uzun süreli yağmurlarla baş edebilir.
- Demiryolu sorunlarını azaltır.
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