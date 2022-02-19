Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

19 Şubat 2022 Cumartesi, 09:00

Cumhuriyet Pazar Dergi okuyucularını dünyayı haftalardır etkisine alan Rusya-Ukrayna krizi eşliğinde 50’li yıllara, kara tahtanın başında günlerce formüller yazan matematikçilerin dünyasına çağırıyor.

Ticari ilişkilerden, ekonomik öngörülere, Uluslar arası siyasetten, kişisel tercihlerinize kadar hayatın her alanında yanı başınızda olan Oyun Teorisi kavramının gelişimini Deniz Ülkütekin yazdı, Prof. Dr. Barış Doster uluslararası ilişkiler boyutuyla yorumladı.



Sıfırdan başlayan, kadınlar için rol model olacak bir girişimcilik öyküsü; Big Chefs markasının Kurucusu Gamze Cizreli, üretici kadınlarla birlikte devam ettiği yolculuğunu Merve Ertütüncü’ye anlattı.



Uzun bir aradan sonra, söz, müzik ve düzenlemesi tamamen kendisine ait teklisi “Yanamam” ile hayranlarıyla buluşan Can Oflaz müzikal ve sahne performansındaki değişimini Ali Deniz Uslu ile konuştu.



Prof. Dr. Üstün Dökmen, aşk ve evlilik üzerinde dolaşan yanlış önyargıları kaleme aldı... “Samanlık Sorunu.”



İthal ettiğimiz plastik atıklar, Türkiye’nin doğasını yok ediyor. Ayça Ceylan’la Dairesel Flora’da.



Başak Bıçak, Rosebud’da Yönetmen Çağıl Bocut’un babalar ve kızları arasındaki ilişkiye eleştirel bir bakış yönelttiği ve ödüle doymayan ilk uzun metrajlı filmi Sardunya’yı değerlendirdi.



Sanatlas yaşamı, kedilerin karakteri ve imajlarıyla örülen sıra dışı Ressam Louis Wain’in öyküsü Serra Rodoplu’nun kaleminden Çizgi Atlas’ta.



Geçen hafta oynanan Superbowl ile dünyanın gündemine gelen Amerikan futbolunun karanlık yüzü ve bu karanlığın ortasında bir kahraman. Dr. Ömür Tanyel Yaşam Günlüğü’nde yazdı.



Deniz Yavaşoğulları yaşlanan köpeklerinin bakım ve sevgi ihtiyacını Pati Günlükleri’nde anlattı.



Ümit Aslanbay’dan Netflix’in çok beğenilen, bir o kadar da tartışılan dizisi Kulüp’teki tarihsel çelişkilere bir bakış...



Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası,

Kemal Urgenç’le Otobüstekiler.



Hepsi ve daha fazlası Cumhuriyet Pazar'da bu hafta sizlerle...