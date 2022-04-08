Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu

08 Nisan 2022 Cuma, 17:42

Emrah Kolukısa, ''Bilginin Işığında Ayvalık'' isimli belgeseliyle Ayvalık ve zeytinlikeri konu edinen Sunay Akın’la konuştu, laf lafı açtı ve konu gençlere geldi. Ve bir müjde Sunay Akın Kedi Müzesi projesini hayata geçiriyor.



Her yer cehennem olsa da, artık cenneti bulma ümitlerimizi yitirsek de, hala “Güzel Şeyler Var” Jehan Barbur yeni şarkısını ve yaşama yeni bakışını Ali Deniz Uslu'yla konuştu.



Işık körlüğü patolojik bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanan insanlar nesnel düşünceyle arasına mesafe koyar, az veriyle düşünür, çok konuşur. Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.



Elektronik ve dijital ürünler bedenimizle temas ettiğinde sağlığımızı, kullanım ömürleri dolduğunda çevreyi tehdit ediyor. Yeni çağın çevre sorunu; e-atığı Ayça Ceylan, Dairesel Flora'da yazdı.



Orası sadece bir çiftlik değildi. Türk milletinin yokluğun, hiçliğin içinden gelip”ben buradayım demesi” gibi hiçliğin içinden fışkıran bir bereketti. Herkesin “hayal, yapılamaz” dediği, ama Gazi’nin inancıyla yeşeren Atatürk Orman Çiftliği’ni, Şaduman Halıcı, Köprübaşı'nda anlattı.



Leonardo da Vinci’nin dünya çapında popüler eseri Mona Lisa, 20.yüzyılın başlarına dek Louvre Müzesi’ndeki sessiz köşesinde ziyaretçilerini bekliyordu. Sonra bir gün... Mona Lisa’nın ünlü olma öyküsü Serra Rodoplu ile Çizgi Atlas'ta.



41'ncisi düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl da kült yapımları ve usta yönetmenlerin yeni filmleriyle oldukça zengin. 12 gün sürecek olan festivalden sinemaseverlere 20 film önerisi... Başak Bıçak’la, Rosebud'da.



Gastronomi cenneti Türkiye'de, yıllardır değişmeyen lezzetler, ramazanda da sofralarımızın baş köşesinde yerini alıyor. Hülya Meral, iftar sofralarındaki yerel lezzetleri yazdı.



Danimarka’nın küçük bir ada kasabasında temelleri atılan ve dünya çapında seçkin bir müziksever kitlesini peşine takan, bir müzik fenomenine dönüşen Efterklang’ın yolculuğunu grubun solisti Casper Clausen, Günseli Salkaya'ya anlattı.



Bilim günümüzde neye ve kime hizmet ediyor? Ülker İnce'nin kaleminden.



Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç’le Otobüstekiler...