Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

08 Temmuz 2022 Cuma, 17:29

Şeker tadında bir Cumhuriyet Pazar ile karşınızdayız.

Başarılı bir iş insanı olan Hakan Bulgurlu, doğayı kurtarmak için çıktığı Everest yolculuğunu ve bu süreçteki maceralarını öyküleştirdiği kitabını Dairesel Flora’da Ayça Ceylan’a anlattı.

Urla’yı bir gastronomi merkezi haline getiren Şef Osman Sezener, asırlık zeytin ağaçlarının arasında lezzetlenen yolculuğunu Simay Gözener’le paylaştı.

Genç yaşına karşın dinleyicinin ruhuna dokunmayı başaran Işıl Ayman yaşamına ilişkin merak edilen konuları Ali Deniz Uslu’ya anlattı.

Yalanı ve bireyler üzerindeki etkisini Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.

Hint yönetmen Imtiaz Ali’nin, Hindistan’da yok sayılan kadınları ve cinsel rollerinin görünür kılınmasını sorguladığı dizisi “She”, Başak Bıçak’la Rosebud’da.

Atatürk’ün bir milleti var eden temeli öz kardeşlik anlayışına dayanan, yurttaşlık anlayışını Şaduman Halıcı Köprübaşı’nda yazdı.

Japonya’da ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan bir asosyallik hastalığı; hikikomori Ömür Tanyel ile Yaşam Günlüğü’nde...

Serra Rodoplu Çizgi Atlas’ta, Miro’nun “The Farm” adlı yapıtı üzerinden özlem dolu yaz tatillerini anlattı.

Ayşe Acar soruyor: “Toplumsal koşullardan yalıtılmış bir bireyin var olabilmesi mümkün mü?”

Kenti adım adım keşfetme alışkanlığından doğan öykülerin sahibi Charles Dickens’ı ve Londra’sını Elçin Poyrazlar yazdı.

Kendiyle baş başa kalmak isteyenlerin adresi Meis Adası’nı Aylin Ayaz Yılmaz Flanöz’de anlattı.

Ümit Orman’la Mevlana’nın kapıları...

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler.

Dolu dolu bir Cumhuriyet Pazar sizlerle...