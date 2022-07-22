Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

22 Temmuz 2022 Cuma, 16:30

Uzun bir aradan sonra "Saklasam Kendimi" teklisiyle dinleyicileriyle buluşan Birsen Tezer, gözden uzak geçirdiği günleri Ali Deniz Uslu’ya anlattı.

Bağımsız, laik Türkiye’nin bir ulus devlet olarak tüm dünya tarafından tanınması ve kabulünün belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yıl dönümündeyiz. Bugün bile Lozan “hezimet” diyebilenlere yanıtı Şaduman Halıcı Köprübaşı’nda veriyor.

Genç kuşağın en dikkat çeken modacılarından Tayfun Kaba, tasarımlarıyla kadınları güçlü ve özgüvenli olmaya nasıl yönelttiğini Simay Gözener’e anlattı.

Cumhuriyet devrimleri ve hedeflerinden sapmanın getirdiği olumsuz ahlaki sonuçları Prof. Dr. Üstün Dökmen kaleme aldı.

Dünyanın bize 2022 yılı için sunduğu kaynaklar dört gün sonra tükeniyor. Yılın geri kalanında, yıllardır olduğu gibi bir sonraki yıldan ödünç alacağız. Dünya Limit Aşım Günü öncesi insanlığın tüketim fazlalığının sonuçlarını Ayça Ceylan Dairesel Flora’da anlattı.

Hastalığı ve bedensel acıyı sanatına esin kaynağı yapan yaratıcılar Ömür Tanyel’le Yaşam Günlüğü’nde.

Serra Rodoplu, dijital bir sergiyle Londra ve Kuzey Amerika'da sanatseverlerle buluşan Gustav Klimt’in izini Kariye Camisi’nde sürdü. Çizgi Atlas’ta...

Doğum sonrası değişen hormonlar Dilşad Çelebi’yi nasıl Kybele’ye dönüştürdü? Bebe 101’de...

Haftanın dikkat çeken gerilim filmi "Siyah Telefon"u Başak Bıçak Rosebud'da inceledi.

Ümit Orman Hollanda’da değişen atık biriktirme alışkanlıklarını yazdı.

Aylin Ayaz Yılmaz, Batı medeniyetinin izleriyle Uzakdoğu kültürünü bir arada barındıran Güney Kore’nin başkenti Seul’ü anlattı. Flanöz’de...

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası...

Dopdolu bir Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor.