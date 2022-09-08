Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:18

Türk Mitoloji Atlası isimli çalışmasıyla okuyucularını Türk dünyasının kadim köklerine bir yolculuğa çıkaran Bartu Bölükbaşı ile Deniz Ülkütekin konuştu.

Soyut ve somut bakış açısıyla birbirilerine zıt alanlar olarak görülen bilim ve sanat arasındaki güçlü bağlantıları Prof. Dr. Üstün Dökmen kaleme aldı.

Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas Kongresi’nde mandacılarla mücadelesi Şaduman Halıcı’nın kaleminden Köprübaşı’nda.

Ayça Ceylan, bu yıl da ölüm haberlerini aldığımız deniz kaplumbağaları ile güncel bilgileri DEKAMER Müdürü ve Proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska’ya Dairesel Flora’da sordu.

Tolkien evreni Orta Dünya’da yeni serüven: Güç Yüzükleri, Başak Bıçak’ın kaleminden Rosebud’da.

Kaşıkla besleme mi, BLW mi? Dilşad Çelebi anne sütünün ardından gelen beslenme sorularını kişisel deneyimleriyle Bebe 101’de yanıtlıyor.

Bosna’da savaşın hâlâ canlı olan acılarını fotoğraflayan Engin Güneysu ile Ali Deniz Uslu konuştu.

Ebru Bozcuk ile Ortaköy nostaljisi; Ezan, çan, hazan…

Teknolojiyle gelen sınıfsal-distopik kuşkuları Ayşe Acar kaleme aldı.

Nazife Güngör sanatsal özgürlük ve yönetimsel denetim arasındaki dengeyi sorguluyor.

İstanbul'dan müzik günleri, resimle müziğin iç içe olduğu bir konser… Sanat yaşamının en özel seçkileri Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.

Hafta boyu elinizden düşüremeyeceğiniz Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle.