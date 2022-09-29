Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

29 Eylül 2022 Perşembe, 17:22

Hem İstanbul Film Festivali hem de Adana Altın Koza Film Festivali’nde Çilingir Sofrası’ndaki performanslarıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Barış Gönenen ve Ahmet Rıfat Şungar’la Deniz Ülkütekin konuştu.

İran’da baskıya karşı kadınlardan yükselen sesin ana öğesi olan saç kavramını Ömür Tanyel Yaşam Günlüğü’nde inceledi.

İnsanlığın tarih boyunca iletişim için en çok kullandığı yöntem olan “randevu”nun günümüzde aldığı biçimleri Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden okuyun.

“Gaslighting”. Dilimize yabancı olan bu kavram, son yıllarda özellikle ikili ilişkilerde partnerlerden birinin diğerini manipüle etmesiyle yaşanan sorunları tanımlıyor. Zeynep Saçar yazdı.

San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’nün filmlere konu olan ünlü sisi iklim krizinin etkisiyle yok oluyor. Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da yazdı.

Özellikle gençler tarafından ilgiyle takip edilen Ayça Özefe, yeni teklisi “Deli Gibi’yle karşınızda. Özefe ile Ali Deniz Uslu konuştu.

Star Wars evreninin sessiz çoğunluğu Disney+ dizisi Andor’la gün yüzüne çıktı. Başak Bıçak’la Rosebud’da.

Deniz Yavaşoğulları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü öncesi Avrupa’da hayvanlara yönelik yasaları Pati Günlükleri’nde inceledi.

Aylin Ayaz Yılmaz’ın Kuzey İtalya keşinde yeni durağı Romeo ve Juliet’in kenti, Verona... Flanöz’de.

Yapay zekâ sanatına telif darbesi. Serra Rodoplu ile Çizgi Atlas’ta.

Altın Portakal başlıyor, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş anılıyor. AKM’de Don Kişot heyecanı. Kültür-sanat gündemi Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.

Kemal Urgenç ile Otobüstekiler.

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