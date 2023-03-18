Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 14:07

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 14:10

Ekranların başarılı ve yakışıklı oyuncusu Aytaç Şaşmaz ilk tiyatro deneyimi Eksik’i, Deniz Ülkütekin’e anlattı.

Dizilerde moda çok aşkılık. Peki diziler toplumu mu yansıtıyor? Tekeşliliğin yerini çokeşlilik mi alıyor? Zeynep Saçar araştırdı.

Porf. Dr. Üstün Dökmen, Ankara’yı çağdaş sanatla buluşturan ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’ndan izlenimlerini ve Cumhuriyetin sanata yaklaşımını kaleme aldı.

Havayı temizliyorlar, küresel ısınmayı azaltıyorlar, strese iyi geliyorlar ama dünyadan her geçen gün artan bir hızla yok oluyorlar. 21 Mart Uluslararası Orman Günü öncesi ormanların önemini Ayça Ceylan Dairesel Flora’da yazdı.

Beyin kendini onarır mı? Nöroplastisiteyi, Ömür Tanyel Yaşam Günlüğü’nde yazdı.

Pek kimselerin duymadığı el ayak ağız hastalığı, yeni doğanlar için tehlikeli olabilir. Dilşad Çelebi Bebe 101’de deneyimlerini aktardı.

Hukukta öncü bir kadın: Lidia Poet’in avukat olmak için verdiği mücadeleyi anlatan Netflix dizisini Başak Bıçak Ay’a Seyahat’te inceledi.

Hindistan’ın renkli ve mistik kıyısı Chennai’yi Aylin Ayaz Yılmaz’la Flanöz’de tanıyın.

Bir travma olarak cennetten kovulma mitini Ayşe Acar açıklıyor.

Cumhuriyet’in patili dostu Çiko’nun öyküsü Vedat Arık’tan.

Uzun süre yaşamı paylaştığı Koray Candemir’le ayrıldıktan sonra birlikte düete imza atan Cemre Kabaş, İkimiz şarkısını Beyza Naz Yılmaz’a anlattı.

Âşık Veysel anılıyor, Zerrin Tekindor’la Toz… Kültür-sanatın nabzını Berrin Karadeniz Kültür Rotası’nda tutuyor.

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