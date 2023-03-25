Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 12:24

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 12:27

Veda Mektubu ile hayranlarıyla buluşan usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyunculuk sırlarını, mutluluk önerilerini Deniz Ülkütekin’le paylaştı.

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