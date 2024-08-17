Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Pazarın tadı Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte hafta boyu okumayı bırakamayacağınız içeriklerimiz.
Cazın büyülü sesi Selen Beytekin, Deniz Ülkütekin’e konuştu: “Müzik benim yaşam enerjim.”
Rekortmen motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Ata Günaydın’a basının ilgisizliğinden yakındı.
Prof. Dr. Üstün Dökmen’den sahte bilim uyarısı.
İnsanlık kuşların uçuşuna hep özenir. Ancak iklim krizinin yıkıcı etkilerinden uçarak da kaçılamıyor. Ayça Ceylan yazdı.
Orhun Atmış, UNESCO Fonu alan ilk yerli müzik oluşumu Kreşendo ile söyleşti.
Kas yapmanın tek yararı görsel değildir. Kas yapıp sağlıklı ve uzun yaşamanın yöntemleri Alican Elkorek’ten.
Hacı Bektaş 61. kez anılıyor. Hünkâr’ın dedikleri ve anlamları Ayşe Acar’ın kaleminden.
Espiyonaj sevenler buraya. Başak Bıçak’tan en iyi casus filmleri seçkisi.
Ömür Tanyel’den onlarca yaşam ve ölüm saklayan Everest’in zirvesinden insan öyküleri.
Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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