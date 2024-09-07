Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar dopdolu sayfalarıyla pazarınıza renk katmaya geliyor...
İndie müziğin dünyaca ünlü yıldızı Nilüfer Yanya, Deniz Ülkütekin'in sorularını yanıtladı.
Özlem Yüzak, TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı Ayşegül Ildeniz'le teknolojinin geleceğini konuştu.
Prof. Dr. Üstün Dökmen'in kaleminden Osmanlı'dan günümüze sansür...
Yerel üretim coğrafi işaretli ürün... Ayça Ceylan yazdı.
Dünyanın en "cool" müzik topluluğu geri dönüyor. Orhun Atmış'ın kaleminden Oasis'in dünü bugünü yarını...
Okula ilk kez gidecek çocukların aileleri ne yapmalı? Figen Atalay açıkladı.
Kaan Mika görünmezlik pelerini olan böceği inceledi.
Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası.
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Etiketler: #Cumhuriyet Pazar
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