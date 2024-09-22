Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 10:52

Güncelleme: 22.09.2024 - 10:52

Cumhuriyet Pazar dolu dolu sayfalarıyla pazarınıza keyif katacak.

Latin müziğinin güçlü sesi Monica Molina Türkiye konserleri öncesi Deniz Ülkütekin’e konuştu: Türkiye ikinci evim.

Çevre için farkındalık yaratacak iki gün bu hafta sonu bir arada. “Dünya Sıfır Emisyon Günü” ve “Arabasız Yaşam Günü”. Ayça Ceylan yazdı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen Türkiye’nin Aydınlanma neferleri, günümüzün Çalıkuşlarını yazdı.

Usta çizer Yetkin Gülmen, kitap haline getirdiği Esnek ile Geniş’in neden çok sevilen bir çift olduğunu Deniz Ülkütekin’e anlattı.

Burçak Şener’le Uzak Doğu mutfağı 101. Bilmeniz gereken her şey.

Güç yüzükleri düş kırıklığı yarattı. Başak Bıçak ilk beş bölümü izledi ve yazdı.

Millet, Milli Mücadele zaferini kutlarken düşmanla işbirliği içinde olanlar ne yapıyordu? Yanıt Şaduman Halıcı’dan.

Soi markasıyla fark yaratan tasarımcı Simge Çetiner başarı öyküsünü Orhun Atmış ile paylaştı.

Korku filmlerinin başrolü örümcekler, Kaan Mika’nın kaleminden.

Fuat Saka’nın göç yolunda biçimlenen müzik yaşamını Güven Baykan kaleme aldı.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.