Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

*Ebeveynlik, kendini de büyütmektir
Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, sağlıklı bağ kurma, esneklik, travma aktarımı ve çocukla birlikte iyileşmenin yollarını anlatıyor.
Deniz Ülkütekin
*Dev kuklaların iklim yürüyüşü
Kongo’dan Kuzey Kutbu’na uzanan “The Herds”, sanatla iklim krizine dikkat çekiyor.
Ayça Ceylan
*Beyin çürümesi, filtre balonları ve “ev gençleri”
Dijital çağın gençlere etkisi ve yeni bir gençlik kavramı...
Prof. Dr. Üstün Dökmen
*The Gilded Age 3: Yaldızlı ihtişam, gölgeli savaşlar
“The Gilded Age” üçüncü sezonunda Amerikan sosyetesinin çatışmalarını daha sert ve görkemli resmediyor.
Başak Bıçak
*Bir şehitliğin sessiz çığlığı
104 yıl önce vatan için kazma sallayan Mehmetlerin yattığı tepede bugün dozerler çalışıyor. Sakarya’nın kanlı siperlerindeki izler yok ediliyor.
Şaduman Halıcı
*ABD 250 yaşında sanata sarılıyor
Bağımsızlığın 250. yılına hazırlanan ABD’de sanat kurumları kolları sıvadı. Rothko’dan Jefferson’ın masasına uzanan sergiler yolda.
Bala Gürcan Madra
*Gülümseyen yüzlerin ardındaki sessizlik
Gizli depresyon, sosyal medya ile şekillenen çağımızın görünmeyen yorgunluğu olabilir.
Alican Elkorek
Köklerinden geleceğe: AnkaraKültür
Başkent için yeni bir vizyon: AnkaraKültür markasıyla kültür, salondan sokağa taşınıyor.
Taylan Gülkanat
Kadının izinde 9 bin yıl
Çatalhöyük’te bulunan antik DNA verileri, kadını merkeze alan sosyal yapının bilimsel temellerle ortaya konduğunu gösteriyor.
Doğa Taşlardan
*“Mavi” ile yeniden buluşma
Türk kökenli Bulgar sanatçı Vejdi Rashidov, Bodrum’daki “Mavi” sergisiyle duyguların ve zamanın izini sürdü.
Güven Baykan
*Kültür Rotası... - Berrin Karadeniz
