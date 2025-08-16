Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1845. sayısıyla karşınızda.

*Ebeveynlik, kendini de büyütmektir

Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, sağlıklı bağ kurma, esneklik, travma aktarımı ve çocukla birlikte iyileşmenin yollarını anlatıyor.

Deniz Ülkütekin

*Dev kuklaların iklim yürüyüşü

Kongo’dan Kuzey Kutbu’na uzanan “The Herds”, sanatla iklim krizine dikkat çekiyor.

 Ayça Ceylan

*Beyin çürümesi, filtre balonları ve “ev gençleri”

Dijital çağın gençlere etkisi ve yeni bir gençlik kavramı...

Prof. Dr. Üstün Dökmen

*The Gilded Age 3: Yaldızlı ihtişam, gölgeli savaşlar

“The Gilded Age” üçüncü sezonunda Amerikan sosyetesinin çatışmalarını daha sert ve görkemli resmediyor.

Başak Bıçak

*Bir şehitliğin sessiz çığlığı

104 yıl önce vatan için kazma sallayan Mehmetlerin yattığı tepede bugün dozerler çalışıyor. Sakarya’nın kanlı siperlerindeki izler yok ediliyor.

Şaduman Halıcı

*ABD 250 yaşında sanata sarılıyor

Bağımsızlığın 250. yılına hazırlanan ABD’de sanat kurumları kolları sıvadı. Rothko’dan Jefferson’ın masasına uzanan sergiler yolda.

Bala Gürcan Madra

*Gülümseyen yüzlerin ardındaki sessizlik

Gizli depresyon, sosyal medya ile şekillenen çağımızın görünmeyen yorgunluğu olabilir.

Alican Elkorek

Köklerinden geleceğe: AnkaraKültür

Başkent için yeni bir vizyon: AnkaraKültür markasıyla kültür, salondan sokağa taşınıyor.

Taylan Gülkanat

Kadının izinde 9 bin yıl

Çatalhöyük’te bulunan antik DNA verileri, kadını merkeze alan sosyal yapının bilimsel temellerle ortaya konduğunu gösteriyor.

Doğa Taşlardan

*“Mavi” ile yeniden buluşma

Türk kökenli Bulgar sanatçı Vejdi Rashidov, Bodrum’daki “Mavi” sergisiyle duyguların ve zamanın izini sürdü.

Güven Baykan

*Kültür Rotası... - Berrin Karadeniz

