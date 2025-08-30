Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.08.2025 10:54:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1847. sayısıyla karşınızda...

🎶 ‘Türküler bize hakiki bir yerden sesleniyor’

Jehan Barbur, Nesimi Çimen’in “Bağışla Beni”sini yeniden yorumlarken türkülerin algoritmalara karşı bir direnç olduğunu hatırlatıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

30 Ağustos,

Mustafa Kemal, düşmanı yanıltan taktikleriyle Yunan ordusunun yüzde 25’ini devre dışı bıraktı.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

Kimsenin duymadığı zafer!,

Dumlupınar’a yürüyen Türk ordusunun gücünü küçümseyen emperyalistler için artık çok geçti...

✍ Şaduman Halıcı

🛳️ Kruvaziyer Turizmi: Suyun üstü masal, altı felaket

Lüks deniz seyahatlerinin ardında devasa bir çevre felaketi yatıyor. Tonlarca atık, zararlı gaz salımı ve deniz yaşamını tehdit eden gürültü…

✍ Ayça Ceylan

🩰 Peri masalını tersyüz eden çarpıcı bir okuma

"Çirkin Üvey Kardeş", güzellik baskısı ve patriyarkal normlar üzerinden Sindirella masalına karanlık bir bakış sunuyor.

✍ Başak Bıçak

🎒 Bir roman değil, bir yaşam

Kuşakları büyüten yazar Gülten Dayıoğlu, 90 yıllık ömrünü, “Bende Kalmasın” kitabında topladı.

✍ Güven Baykan

🏛️ Geçmişin izlerinin arasında

Bergama, Osmanlı çarşılarından görkemli Akropol’e uzanan tarihiyle büyüleyici bir yolculuk vadediyor.

✍ Orhun Atmış

🍽️ Nice’in kalbinde saklı bir lezzet: La Merenda

Fransız Rivierası’nın incisi Nice’in dar sokaklarında gizlenen La Merenda, geleneksel Niçois mutfağını otantik bir deneyime dönüştürüyor.

✍ Aylin Ayaz Yılmaz

🎭 Dünyanın vicdanı Edinburgh’da sahne aldı

Tiyatrolar, parklar, kafeler... Her yer bir sahne. Fringe festivali 2025 edisyonundan izlenimler...

✍ Burcu Görek

🗿 Çatalhöyük’ün yerleşim tarihçesi

Çatalhöyük’teki “kadın-merkezli” sosyal yapıyı anlamak için Orta Anadolu’nun geç neolitik yerleşimini mercek altına alıyoruz.

✍ Doğa Taşlardan

🗺 Kültür Rotası…                                                                                                                                     

✍ Berrin Karadeniz

