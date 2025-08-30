Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1847. sayısıyla karşınızda...

🎶 ‘Türküler bize hakiki bir yerden sesleniyor’

Jehan Barbur, Nesimi Çimen’in “Bağışla Beni”sini yeniden yorumlarken türkülerin algoritmalara karşı bir direnç olduğunu hatırlatıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

30 Ağustos,

Mustafa Kemal, düşmanı yanıltan taktikleriyle Yunan ordusunun yüzde 25’ini devre dışı bıraktı.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

Kimsenin duymadığı zafer!,

Dumlupınar’a yürüyen Türk ordusunun gücünü küçümseyen emperyalistler için artık çok geçti...

✍ Şaduman Halıcı

🛳️ Kruvaziyer Turizmi: Suyun üstü masal, altı felaket

Lüks deniz seyahatlerinin ardında devasa bir çevre felaketi yatıyor. Tonlarca atık, zararlı gaz salımı ve deniz yaşamını tehdit eden gürültü…

✍ Ayça Ceylan

🩰 Peri masalını tersyüz eden çarpıcı bir okuma

"Çirkin Üvey Kardeş", güzellik baskısı ve patriyarkal normlar üzerinden Sindirella masalına karanlık bir bakış sunuyor.

✍ Başak Bıçak

🎒 Bir roman değil, bir yaşam

Kuşakları büyüten yazar Gülten Dayıoğlu, 90 yıllık ömrünü, “Bende Kalmasın” kitabında topladı.

✍ Güven Baykan

🏛️ Geçmişin izlerinin arasında

Bergama, Osmanlı çarşılarından görkemli Akropol’e uzanan tarihiyle büyüleyici bir yolculuk vadediyor.

✍ Orhun Atmış

🍽️ Nice’in kalbinde saklı bir lezzet: La Merenda

Fransız Rivierası’nın incisi Nice’in dar sokaklarında gizlenen La Merenda, geleneksel Niçois mutfağını otantik bir deneyime dönüştürüyor.

✍ Aylin Ayaz Yılmaz

🎭 Dünyanın vicdanı Edinburgh’da sahne aldı

Tiyatrolar, parklar, kafeler... Her yer bir sahne. Fringe festivali 2025 edisyonundan izlenimler...

✍ Burcu Görek

🗿 Çatalhöyük’ün yerleşim tarihçesi

Çatalhöyük’teki “kadın-merkezli” sosyal yapıyı anlamak için Orta Anadolu’nun geç neolitik yerleşimini mercek altına alıyoruz.

✍ Doğa Taşlardan

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

