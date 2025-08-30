Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1847. sayısıyla karşınızda...
🎶 ‘Türküler bize hakiki bir yerden sesleniyor’
Jehan Barbur, Nesimi Çimen’in “Bağışla Beni”sini yeniden yorumlarken türkülerin algoritmalara karşı bir direnç olduğunu hatırlatıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
30 Ağustos,
Mustafa Kemal, düşmanı yanıltan taktikleriyle Yunan ordusunun yüzde 25’ini devre dışı bıraktı.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
Kimsenin duymadığı zafer!,
Dumlupınar’a yürüyen Türk ordusunun gücünü küçümseyen emperyalistler için artık çok geçti...
✍ Şaduman Halıcı
🛳️ Kruvaziyer Turizmi: Suyun üstü masal, altı felaket
Lüks deniz seyahatlerinin ardında devasa bir çevre felaketi yatıyor. Tonlarca atık, zararlı gaz salımı ve deniz yaşamını tehdit eden gürültü…
✍ Ayça Ceylan
🩰 Peri masalını tersyüz eden çarpıcı bir okuma
"Çirkin Üvey Kardeş", güzellik baskısı ve patriyarkal normlar üzerinden Sindirella masalına karanlık bir bakış sunuyor.
✍ Başak Bıçak
🎒 Bir roman değil, bir yaşam
Kuşakları büyüten yazar Gülten Dayıoğlu, 90 yıllık ömrünü, “Bende Kalmasın” kitabında topladı.
✍ Güven Baykan
🏛️ Geçmişin izlerinin arasında
Bergama, Osmanlı çarşılarından görkemli Akropol’e uzanan tarihiyle büyüleyici bir yolculuk vadediyor.
✍ Orhun Atmış
🍽️ Nice’in kalbinde saklı bir lezzet: La Merenda
Fransız Rivierası’nın incisi Nice’in dar sokaklarında gizlenen La Merenda, geleneksel Niçois mutfağını otantik bir deneyime dönüştürüyor.
✍ Aylin Ayaz Yılmaz
🎭 Dünyanın vicdanı Edinburgh’da sahne aldı
Tiyatrolar, parklar, kafeler... Her yer bir sahne. Fringe festivali 2025 edisyonundan izlenimler...
✍ Burcu Görek
🗿 Çatalhöyük’ün yerleşim tarihçesi
Çatalhöyük’teki “kadın-merkezli” sosyal yapıyı anlamak için Orta Anadolu’nun geç neolitik yerleşimini mercek altına alıyoruz.
✍ Doğa Taşlardan
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
