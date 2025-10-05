Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1852. sayısıyla karşınızda...
🎭 ‘Sadri Alışık bana da umut oldu’
“Köprüden Önce Son Çıkış” oyunundaki performansıyla ödüle değer görülen Yağmur Güçlü, genç kuşağın tiyatrodaki mücadelesini anlatıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
📌 Don Kişot anne babalar ve siyasiler
Çocuklarını dijital dünyanın cazibesinden uzaklaştırmaya çalışan anne babalar ya da geçmişin ihtişamına sığınan siyasiler…
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌍 Isınan dünyada yeni bir sorun: Gürültü kirliliği
Artan sıcaklıklar uçakların kalkış açılarını etkiliyor, havalimanı çevresinde gürültü kirliliğini artırıyor.
✍ Ayça Ceylan
🍴 Lezzetin evrensel dili
San Francisco’dan İstanbul’a uzanan bir kariyer… Pavlos Kyriakis, disiplinle alçakgönüllülüğü birleştirerek mutfakta hem geleneği hem yeniliği savunuyor.
✍ Burçak Şener
🌺 Görkemli bir destan
Jason Momoa’nın başrolünde olduğu Savaş Şefi (Chief of War), 18. yüzyıl Hawaii’sinde krallıkların birleşim hikâyesini destansı bir anlatıyla ekrana taşıyor.
✍ Başak Bıçak
🎶 Mabel Matiz’den Zara Larsson’a
Yerli ve yabancı müzik listelerinde dikkat çeken yeni çıkışlar…
✍️ Orhun Atmış
🐾 Ben Sarı, gazeteci kedi
Cumhuriyet’in masasına dört ayak üstüne düşen Sarı, bir yandan gazetenin koridorlarını turluyor bir yandan da cruelty-free kavramını anlatıyor.
✍ Pınar Aksu
🧠 Fikir ayrılığı bir sanattır
Paul Graham’ın “Anlaşmazlıklar Hiyerarşisi” tartışmaların hakaretten kanıt temelli diyaloğa nasıl yükselebileceğini gösteriyor.
✍ Ömür Tanyel
📜 Çatalhöyük’ü kerpiçle mühürleyenler
Kerpiç, toprak ve saman karışımı kırılgan bir malzeme olsa da Çatalhöyük’te 9 bin yıl boyunca tarihi sakladı.
✍️ Doğa Taşlardan
🌿 Sokrates’in ‘kadınlar’ mücadelesi
Antik Yunan’da kadınların bastırıldığı bir dönemde Sokrates, cinsiyet eşitliğini savunarak hem sofistlerin hem de sonraki filozofların tepkisini çekti.
✍ Ayşe Acar
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!