Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1852. sayısıyla karşınızda...

🎭 ‘Sadri Alışık bana da umut oldu’

“Köprüden Önce Son Çıkış” oyunundaki performansıyla ödüle değer görülen Yağmur Güçlü, genç kuşağın tiyatrodaki mücadelesini anlatıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

📌 Don Kişot anne babalar ve siyasiler

Çocuklarını dijital dünyanın cazibesinden uzaklaştırmaya çalışan anne babalar ya da geçmişin ihtişamına sığınan siyasiler…

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌍 Isınan dünyada yeni bir sorun: Gürültü kirliliği

Artan sıcaklıklar uçakların kalkış açılarını etkiliyor, havalimanı çevresinde gürültü kirliliğini artırıyor.

✍ Ayça Ceylan

🍴 Lezzetin evrensel dili

San Francisco’dan İstanbul’a uzanan bir kariyer… Pavlos Kyriakis, disiplinle alçakgönüllülüğü birleştirerek mutfakta hem geleneği hem yeniliği savunuyor.

✍ Burçak Şener

🌺 Görkemli bir destan

Jason Momoa’nın başrolünde olduğu Savaş Şefi (Chief of War), 18. yüzyıl Hawaii’sinde krallıkların birleşim hikâyesini destansı bir anlatıyla ekrana taşıyor.

✍ Başak Bıçak

🎶 Mabel Matiz’den Zara Larsson’a

Yerli ve yabancı müzik listelerinde dikkat çeken yeni çıkışlar…

✍️ Orhun Atmış

🐾 Ben Sarı, gazeteci kedi

Cumhuriyet’in masasına dört ayak üstüne düşen Sarı, bir yandan gazetenin koridorlarını turluyor bir yandan da cruelty-free kavramını anlatıyor.

✍ Pınar Aksu

🧠 Fikir ayrılığı bir sanattır

Paul Graham’ın “Anlaşmazlıklar Hiyerarşisi” tartışmaların hakaretten kanıt temelli diyaloğa nasıl yükselebileceğini gösteriyor.

✍ Ömür Tanyel

📜 Çatalhöyük’ü kerpiçle mühürleyenler

Kerpiç, toprak ve saman karışımı kırılgan bir malzeme olsa da Çatalhöyük’te 9 bin yıl boyunca tarihi sakladı.

✍️ Doğa Taşlardan

🌿 Sokrates’in ‘kadınlar’ mücadelesi

Antik Yunan’da kadınların bastırıldığı bir dönemde Sokrates, cinsiyet eşitliğini savunarak hem sofistlerin hem de sonraki filozofların tepkisini çekti.

✍ Ayşe Acar

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!