Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

5.10.2025 10:32:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1852. sayısıyla karşınızda...

🎭 ‘Sadri Alışık bana da umut oldu’

“Köprüden Önce Son Çıkış” oyunundaki performansıyla ödüle değer görülen Yağmur Güçlü, genç kuşağın tiyatrodaki mücadelesini anlatıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

📌 Don Kişot anne babalar ve siyasiler

Çocuklarını dijital dünyanın cazibesinden uzaklaştırmaya çalışan anne babalar ya da geçmişin ihtişamına sığınan siyasiler…

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌍 Isınan dünyada yeni bir sorun: Gürültü kirliliği

Artan sıcaklıklar uçakların kalkış açılarını etkiliyor, havalimanı çevresinde gürültü kirliliğini artırıyor.

✍ Ayça Ceylan

🍴 Lezzetin evrensel dili

San Francisco’dan İstanbul’a uzanan bir kariyer… Pavlos Kyriakis, disiplinle alçakgönüllülüğü birleştirerek mutfakta hem geleneği hem yeniliği savunuyor.

✍ Burçak Şener

🌺 Görkemli bir destan

Jason Momoa’nın başrolünde olduğu Savaş Şefi (Chief of War), 18. yüzyıl Hawaii’sinde krallıkların birleşim hikâyesini destansı bir anlatıyla ekrana taşıyor.

✍ Başak Bıçak

🎶 Mabel Matiz’den Zara Larsson’a

Yerli ve yabancı müzik listelerinde dikkat çeken yeni çıkışlar…

✍️ Orhun Atmış

🐾 Ben Sarı, gazeteci kedi

Cumhuriyet’in masasına dört ayak üstüne düşen Sarı, bir yandan gazetenin koridorlarını turluyor bir yandan da cruelty-free kavramını anlatıyor.

✍ Pınar Aksu

🧠 Fikir ayrılığı bir sanattır

Paul Graham’ın “Anlaşmazlıklar Hiyerarşisi” tartışmaların hakaretten kanıt temelli diyaloğa nasıl yükselebileceğini gösteriyor.

✍ Ömür Tanyel

📜 Çatalhöyük’ü kerpiçle mühürleyenler

Kerpiç, toprak ve saman karışımı kırılgan bir malzeme olsa da Çatalhöyük’te 9 bin yıl boyunca tarihi sakladı.

✍️ Doğa Taşlardan

🌿 Sokrates’in ‘kadınlar’ mücadelesi

Antik Yunan’da kadınların bastırıldığı bir dönemde Sokrates, cinsiyet eşitliğini savunarak hem sofistlerin hem de sonraki filozofların tepkisini çekti.

✍ Ayşe Acar

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

