Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🤖 Oya Geron: ‘Dönüşümün bedeli: Eleştirel düşünme kaybı’
Oya Geron, yapay zekâyı bir tehditten çok “düşünme ortağı”na dönüştürmenin etik ve zihinsel sınırlarını tartışıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
⛵ Pusulamız gerçek dünya
Sadun Boro’nun dünyayı dolaşan yelkenlisi kültürü ve merakı aynı rotada buluşturan bir keşif çağrısıydı.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🍄 İklim Nobel’i mantarlara gitti
İklimin Nobel’i, karbonu toprağa bağlayan mikorizal mantar ağlarını görünür kılan çalışmalarıyla Dr. Toby Kiers’e verildi.
✍ Ayça Ceylan
🧠 Kolektif zihnin kıyameti
“Pluribus”, Modern ideallerin özgürlüğü değil, yeni bir gönüllü esareti doğurup doğurmadığını sorgulayor.
✍ Başak Bıçak
🧸Çocuklar ‘oyuncak zehirlenmesi’ yaşamasın
Araştırmalar, az ve doğru seçilmiş oyuncakların çocukların dikkatini, hayal gücünü ve bilişsel gelişimini güçlendirdiğini gösteriyor.
✍ Ömür Kurt
🏛 Çamurdan anıtlara bir Cumhuriyet portresi
Kenan Yontunç, modern Türkiye’nin heykel hafızasını inşa eden öncü isimlerdendi.
✍ Tolga Aydoğan
🍽️ Gastronominin 2026’daki yol haritası
2026 mutfağı iki uçta buluşuyor: Bir yanda yapay zekâlı şefler ve kişisel mönüler, diğer yanda baklagiller, lahana ve yanık tereyağı gibi hafızaya yaslanan malzemeler.
✍ Burçak Şener
📚 Russell’ın İbn Rüşd’ü
Bertrand Russell, İbn Rüşd’ü yalnızca İslam düşüncesinin değil, modern Batı felsefesinin de kurucu eşiklerinden biri olarak konumlandırır.
✍ Ayşe Acar
🏔️ Dağ, kayakçının oyun alanıdır
Kayak yalnızca teknik bir spor değil, dağla kurulan canlı bir diyalogdur. Gerçek ustalık, karın dokusunu ve eğimin dilini okuyup bedenini dağın ritmine bırakabildiğinde başlar.
✍ Alara Baykent
🗝️ Ankara’da tarihe açılan kapı
Maarif Sanat Antika Galerisi, antika mobilyalardan nadir kitaplara uzanan seçkisiyle ziyaretçisini zamana yayılan bir yolculuğa çıkarıyor.
✍ Emirhan Çoban
