Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🤖 Oya Geron: ‘Dönüşümün bedeli: Eleştirel düşünme kaybı’

Oya Geron, yapay zekâyı bir tehditten çok “düşünme ortağı”na dönüştürmenin etik ve zihinsel sınırlarını tartışıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

⛵ Pusulamız gerçek dünya

Sadun Boro’nun dünyayı dolaşan yelkenlisi kültürü ve merakı aynı rotada buluşturan bir keşif çağrısıydı.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🍄 İklim Nobel’i mantarlara gitti

İklimin Nobel’i, karbonu toprağa bağlayan mikorizal mantar ağlarını görünür kılan çalışmalarıyla Dr. Toby Kiers’e verildi.

✍ Ayça Ceylan

🧠 Kolektif zihnin kıyameti

“Pluribus”, Modern ideallerin özgürlüğü değil, yeni bir gönüllü esareti doğurup doğurmadığını sorgulayor.

✍ Başak Bıçak

🧸Çocuklar ‘oyuncak zehirlenmesi’ yaşamasın

Araştırmalar, az ve doğru seçilmiş oyuncakların çocukların dikkatini, hayal gücünü ve bilişsel gelişimini güçlendirdiğini gösteriyor.

✍ Ömür Kurt

🏛 Çamurdan anıtlara bir Cumhuriyet portresi

Kenan Yontunç, modern Türkiye’nin heykel hafızasını inşa eden öncü isimlerdendi.

✍ Tolga Aydoğan

🍽️ Gastronominin 2026’daki yol haritası

2026 mutfağı iki uçta buluşuyor: Bir yanda yapay zekâlı şefler ve kişisel mönüler, diğer yanda baklagiller, lahana ve yanık tereyağı gibi hafızaya yaslanan malzemeler.

✍ Burçak Şener

📚 Russell’ın İbn Rüşd’ü

Bertrand Russell, İbn Rüşd’ü yalnızca İslam düşüncesinin değil, modern Batı felsefesinin de kurucu eşiklerinden biri olarak konumlandırır.

✍ Ayşe Acar

🏔️ Dağ, kayakçının oyun alanıdır

Kayak yalnızca teknik bir spor değil, dağla kurulan canlı bir diyalogdur. Gerçek ustalık, karın dokusunu ve eğimin dilini okuyup bedenini dağın ritmine bırakabildiğinde başlar.

✍ Alara Baykent

🗝️ Ankara’da tarihe açılan kapı

Maarif Sanat Antika Galerisi, antika mobilyalardan nadir kitaplara uzanan seçkisiyle ziyaretçisini zamana yayılan bir yolculuğa çıkarıyor.

✍ Emirhan Çoban

