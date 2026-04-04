Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎹 Piyanonun Kübalı şairi
Iván “Melon” Lewis, Küba’dan Avrupa’ya uzanan müzikal yolculuğunu ve cazın algoritmalar çağındaki kırılganlığını anlatıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🕊️ Bir ailenin hafızası
Telli ailesinin hikâyesi, kayıpla baş etmenin farklı yüzlerini ve yıllara yayılan bir yasın insan hayatında bıraktığı derin izleri anlatıyor.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
⏳ Zamanı budamak
Prof. Dean Rickles ile yapılan söyleşi, seçim yapmanın ağırlığından sosyal medyanın aşındırdığı derinliğe kadar modern insanın zamanla kurduğu kırılgan ilişkiyi sorguluyor.
✍ Ayça Ceylan
✏️ Çocuklar neden yazı yazmalı?
Yaratıcı yazı çalışmaları, çocukların kendini ifade etme becerisini güçlendirirken hayal gücü, eleştirel düşünme ve özgüven gelişimine de katkı sağlıyor.
✍ Ömür Kurt
🌀 Nasreddin Hoca’dan Heraklitos’a bilgelik köprüsü
Hoca’nın anlatıları, karşıtlıkların uyum içinde var olabileceğini savunan kadim bir düşünceyle buluşuyor.
✍ Ayşe Acar
🎶 Dans pistine Fransız dokunuşu
Polo & Pan, elektronik müziği tropikal tınılar ve sezgisel üretim süreçleriyle yeniden yorumluyor.
✍ Melodi Yapıcı
🎬 Mitolojinin kalıntılarında iyileşme arayışı
“Gündüz Apollon Gece Athena”da, annesini arayan bir kadının yolculuğu, kişisel travmalarla kolektif hafızanın hayaletlerinin iç içe geçtiği bir hikâyeye dönüşüyor.
✍ Başak Bıçak
🌿 Doğanın çağrısına bir yanıt
Geyikbayırı’nda gerçekleşen “Dağın Ruhu Bir Patikadır” sergisi, doğayla kurulan ilişkiyi yalnızca estetik değil, etik ve varoluşsal bir mesele olarak ele alıyor.
✍ Orhun Atmış
🔮 Yeni ve zamansız bir kehanet
Kerem Ağralı’nın “Nova Prophetia” sergisi, izleyiciyi belirsizlik içinde düşünmeye davet ediyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🍽️ Gösteriş bitti, lezzet başladı
Gastronomide yükselen “sessiz lüks”, pahalı malzemelerden çok incelikli deneyimi, yalın estetiği ve görünmeyen emeği öne çıkarıyor.
✍ Burçak Şener
🎧 Frekans
✍ Orhun Atmış
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
